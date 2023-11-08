В России научатся определять, нужен ли капремонт многоквартирному дому
Сейчас региональные программы капремонта – это просто перечень домов со сроками выполнения работ без учета технического состояния зданий
08 ноября 2023, 13:33, ИА Амител
Минстрой РФ готовит правила, по которым будет определяться потребность многоквартирных жилых зданий в капитальном ремонте, пишет "Парламентская газета".
Сейчас многоквартирные дома ставят в очередь на капремонт, основываясь на дате их постройки. Поэтому в Минстрое решили подготовить свод правил, который поможет понять, необходим ли дому ремонт, а также расскажет, как эффективно и правильно провести его обследование.
"Использование этих правил будет востребовано регионами и собственниками после того, как закон будет принят", – отметил депутат ГД Сергей Пахомов, подчеркнув, что разработка такого документа – это важный этап.
Парламентарий указал, что сегодня региональные программы капремонта – это просто перечень домов со сроками выполнения работ без учета технического состояния зданий. Причем регоператоры – заказчики работ – порой не владеют информацией о техническом состоянии домов.
Он напомнил, что в советское время регулярно проводились проверки, а сейчас этим занимаются или добросовестные управляющие организации, или же этого добиваются активные собственники жилья.
"Но даже регулярные осмотры не влияют на порядок работ по капремонту. И это большая проблема", – добавил Пахомов.
Ранее другие депутаты ГД предложили изменить систему капремонта многоквартирных домов.
14:06:07 08-11-2023
т.е сейчас это от балды. ну норм
16:20:39 08-11-2023
"добросовестные" управляющие организации получают деньги через регионального оператора для ремонта отдельно,крыши, отдельно отделки стен(сайдинг с утеплением),замены подвальных труб (отопления,канализации,подачи холодной и горячей воды) и много-много чего....."Всё на совесть, всё на совесть, а не как-нибудь."
23:38:31 08-11-2023
Сумма капремонта раздувается, желающих много присосаться к кормушке, насколько неэффективно расходуются бюджетные деньги, схемы, планы, за чем, если дому уже положен ремонт по возрасту.