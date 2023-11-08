Сейчас региональные программы капремонта – это просто перечень домов со сроками выполнения работ без учета технического состояния зданий

08 ноября 2023, 13:33, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минстрой РФ готовит правила, по которым будет определяться потребность многоквартирных жилых зданий в капитальном ремонте, пишет "Парламентская газета".

Сейчас многоквартирные дома ставят в очередь на капремонт, основываясь на дате их постройки. Поэтому в Минстрое решили подготовить свод правил, который поможет понять, необходим ли дому ремонт, а также расскажет, как эффективно и правильно провести его обследование.

"Использование этих правил будет востребовано регионами и собственниками после того, как закон будет принят", – отметил депутат ГД Сергей Пахомов, подчеркнув, что разработка такого документа – это важный этап.

Парламентарий указал, что сегодня региональные программы капремонта – это просто перечень домов со сроками выполнения работ без учета технического состояния зданий. Причем регоператоры – заказчики работ – порой не владеют информацией о техническом состоянии домов.

Он напомнил, что в советское время регулярно проводились проверки, а сейчас этим занимаются или добросовестные управляющие организации, или же этого добиваются активные собственники жилья.

"Но даже регулярные осмотры не влияют на порядок работ по капремонту. И это большая проблема", – добавил Пахомов.

Ранее другие депутаты ГД предложили изменить систему капремонта многоквартирных домов.