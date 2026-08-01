Татьяна Ким пообещала поддержку продавцам после атак ВСУ на склады Wildberries

Продавцам с утраченными товарами направлены выплаты, крупным партнерам предоставлены льготы

01 августа 2026, 13:24, ИА Амител

Татьяна Ким / Фото: стоп-кадр с видео ТАСС

Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким рассказала журналистам ТАСС о новых шагах компании по поддержке предпринимателей. Со следующей недели Wildberries планирует провести личные встречи с бизнесменами в регионах, которые сильнее всего пострадали от атак, — это позволит адресно разбирать возникающие у продавцов сложности.

На данный момент компания уже реализовала часть мер поддержки. Продавцам, чьи товары были утрачены из‑за атак, направлены выплаты — проведено два транша. Для крупных партнеров действуют дополнительные льготы: Wildberries за свой счет обеспечивает повышенную скидку постоянного покупателя на их товары, предоставляет кредитные каникулы в собственном банке и реализует ряд других поддерживающих инициатив.

Совместно с правительством РФ компания прорабатывает комплексную систему помощи всем пострадавшим предпринимателям. Перечень мер будет опубликован в ближайшие дни.

В логистической сфере Wildberries также ведет активную работу: в портфеле компании — десятки предложений по аренде мощностей как внутри России, так и за рубежом. Часть договоров уже подписана. Кроме того, в скором времени планируется ввод в эксплуатацию объектов, строительство которых велось в странах присутствия маркетплейса.