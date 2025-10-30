Telegram и WhatsApp* частично ограничили в Крыму

Министерство информации Крыма порекомендовало жителям полуострова использовать мессенджер Max

30 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Работа мессенджеров Telegram и WhatsApp* частично ограничена на территории Крыма, сообщает РИА Новости. Ограничения вводятся Роскомнадзором для всех российских операторов связи.

В заявлении оператора говорится:

«Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России».

Министерство информации Крыма рекомендовало жителям полуострова использовать мессенджер Max, где уже доступны официальные каналы ключевых медиа и государственных учреждений региона.

Ранее в Роскомнадзоре пояснили, что ограничения связаны с противодействием преступным действиям, включая мошенничество, вымогательство и вовлечение россиян в диверсионную деятельность.

13 августа Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в этих мессенджерах, объясняя это борьбой с мошенническими схемами. В компании Telegram тогда заявили, что активно борются с вредоносным использованием платформы, а представители WhatsApp* пообещали сохранить для пользователей в России доступ к защищенному сквозным шифрованием общению. В Минцифры подчеркнули, что оба мессенджера отказываются соблюдать требования российского законодательства.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена