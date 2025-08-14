НОВОСТИОбщество

Telegram и WhatsApp* прокомментировали ограничение звонков в России

В мессенджерах заявили, что платформы защищены и не представляют угрозы

14 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

После решения Роскомнадзора о частичном ограничении голосовых вызовов в WhatsApp* и Telegram, представители первого мессенджера заявили о намерении сохранить для российских пользователей доступ к защищенному общению, пишет РБК.

В официальном заявлении, опубликованном в соцсетях, компания подчеркнула, что продолжит обеспечивать сквозное шифрование переговоров, несмотря на действия регулятора.

«По данным WhatsApp, в России сервисом ежемесячно пользуются более 100 миллионов человек (исследования Mediascope за июль 2025 года показывают 96,2 млн пользователей старше 12 лет). В компании расценили ограничения как попытку властей ослабить защиту частной переписки, отметив, что мессенджер "противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение», – отмечает издание.

Роскомнадзор объяснил свои действия борьбой с мошенничеством, заявив, что Telegram и WhatsApp стали основными платформами для организации финансовых афер и "вовлечения в диверсионную деятельность". В Минцифры добавили, что мессенджеры отказываются выполнять требования российского законодательства.

В свою очередь, Telegram сообщил РБК о постоянной работе по очистке платформы от противоправного контента. По словам представителей мессенджера, модераторы ежедневно удаляют миллионы публикаций с призывами к насилию и мошенническими схемами, используя системы машинного обучения.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Собчак: звонки по WhatsApp* и Telegram в России заблокируют

По словам источников, решение "принято на самом верху"
Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

13:25:38 14-08-2025

Не смогли власти Телегу забанить, теперь сами все туда позалазили.
Теперь и ума не хватит звонки в Телеграмм отменить. И будут в тихушку названивать

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:18 14-08-2025

За 4 года никто из посторонних на Вотсап мне не звонил. По мобильной связи даже Ростелеком звонит.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:52 14-08-2025

Гость (13:32:18 14-08-2025) За 4 года никто из посторонних на Вотсап мне не звонил. По ... А моей теще последний раз позавчера звонили, назвали по имени-отчеству, предлагали бесплатно электросчетчик поменять который автоматически передает данные, просили только код из СМС назвать.
Когда ты станешь старушкой, и тебе начнут звонить активно. Какой им смысл звонить молодым, которые с большей вероятностью пошлют куда подальше?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:23:03 14-08-2025

Гость (14:20:52 14-08-2025) А моей теще последний раз позавчера звонили, назвали по имен... точно. звонят пожилым . и счётчики поменять, и из поликлиники, и из пенсионного фонда и СБ. причем, ставят соответствующие авы с логотипами. но от этого есть простая защита в настройках и не нужно никакой блокировки.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:36:39 14-08-2025

Надо деньги запретить - на них покупают наркотики, за и из-за них убивают!

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:38 14-08-2025

Олег (13:36:39 14-08-2025) Надо деньги запретить - на них покупают наркотики, за и из-з... а вы не накидывайте им варианты

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:46:22 14-08-2025

Центральный банк РФ. Пятёрка популярных у кибермошенников приёмов:
Телефонный звонок или СМС сообщение-45,6%; Атака через мессенджеры-15,7%; Сообщения в социальных сетях-10,3%;Письма на электронную почту-7,7%;Получение доступа на Госуслуги-7,0%. Отчёт в свободном доступе. Может совсем сотовую связь запретить, так звонят и на стационарные телефоны.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:05 14-08-2025

Пусть WhatsApp прокомментирует широко освещяемое в новостях, что верхушку иранского правительства выносили ракетами с помощью тайно передаваемой вацапом геолокации.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:00 15-08-2025

Гость (14:22:05 14-08-2025) Пусть WhatsApp прокомментирует широко освещяемое в новостях,... не надо путать почтовые сервисы и геолокацию. а координаты можно передать массой способов,вплоть до письма на бумаге.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:23 14-08-2025

Борются с мошенниками, а плохо людям...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:01 15-08-2025

"В официальном заявлении, опубликованном в соцсетях, компания подчеркнула, что продолжит обеспечивать сквозное шифрование переговоров, несмотря на действия регулятора". так вот в чем дело то...

  1 Нравится
Ответить
