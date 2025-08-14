Telegram и WhatsApp* прокомментировали ограничение звонков в России
В мессенджерах заявили, что платформы защищены и не представляют угрозы
14 августа 2025, 13:15, ИА Амител
После решения Роскомнадзора о частичном ограничении голосовых вызовов в WhatsApp* и Telegram, представители первого мессенджера заявили о намерении сохранить для российских пользователей доступ к защищенному общению, пишет РБК.
В официальном заявлении, опубликованном в соцсетях, компания подчеркнула, что продолжит обеспечивать сквозное шифрование переговоров, несмотря на действия регулятора.
«По данным WhatsApp, в России сервисом ежемесячно пользуются более 100 миллионов человек (исследования Mediascope за июль 2025 года показывают 96,2 млн пользователей старше 12 лет). В компании расценили ограничения как попытку властей ослабить защиту частной переписки, отметив, что мессенджер "противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение», – отмечает издание.
Роскомнадзор объяснил свои действия борьбой с мошенничеством, заявив, что Telegram и WhatsApp стали основными платформами для организации финансовых афер и "вовлечения в диверсионную деятельность". В Минцифры добавили, что мессенджеры отказываются выполнять требования российского законодательства.
В свою очередь, Telegram сообщил РБК о постоянной работе по очистке платформы от противоправного контента. По словам представителей мессенджера, модераторы ежедневно удаляют миллионы публикаций с призывами к насилию и мошенническими схемами, используя системы машинного обучения.
* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
13:25:38 14-08-2025
Не смогли власти Телегу забанить, теперь сами все туда позалазили.
Теперь и ума не хватит звонки в Телеграмм отменить. И будут в тихушку названивать
13:32:18 14-08-2025
За 4 года никто из посторонних на Вотсап мне не звонил. По мобильной связи даже Ростелеком звонит.
14:20:52 14-08-2025
Гость (13:32:18 14-08-2025) За 4 года никто из посторонних на Вотсап мне не звонил. По ... А моей теще последний раз позавчера звонили, назвали по имени-отчеству, предлагали бесплатно электросчетчик поменять который автоматически передает данные, просили только код из СМС назвать.
Когда ты станешь старушкой, и тебе начнут звонить активно. Какой им смысл звонить молодым, которые с большей вероятностью пошлют куда подальше?
21:23:03 14-08-2025
Гость (14:20:52 14-08-2025) А моей теще последний раз позавчера звонили, назвали по имен... точно. звонят пожилым . и счётчики поменять, и из поликлиники, и из пенсионного фонда и СБ. причем, ставят соответствующие авы с логотипами. но от этого есть простая защита в настройках и не нужно никакой блокировки.
13:36:39 14-08-2025
Надо деньги запретить - на них покупают наркотики, за и из-за них убивают!
14:33:38 14-08-2025
Олег (13:36:39 14-08-2025) Надо деньги запретить - на них покупают наркотики, за и из-з... а вы не накидывайте им варианты
13:46:22 14-08-2025
Центральный банк РФ. Пятёрка популярных у кибермошенников приёмов:
Телефонный звонок или СМС сообщение-45,6%; Атака через мессенджеры-15,7%; Сообщения в социальных сетях-10,3%;Письма на электронную почту-7,7%;Получение доступа на Госуслуги-7,0%. Отчёт в свободном доступе. Может совсем сотовую связь запретить, так звонят и на стационарные телефоны.
14:22:05 14-08-2025
Пусть WhatsApp прокомментирует широко освещяемое в новостях, что верхушку иранского правительства выносили ракетами с помощью тайно передаваемой вацапом геолокации.
10:05:00 15-08-2025
Гость (14:22:05 14-08-2025) Пусть WhatsApp прокомментирует широко освещяемое в новостях,... не надо путать почтовые сервисы и геолокацию. а координаты можно передать массой способов,вплоть до письма на бумаге.
16:47:23 14-08-2025
Борются с мошенниками, а плохо людям...
10:02:01 15-08-2025
"В официальном заявлении, опубликованном в соцсетях, компания подчеркнула, что продолжит обеспечивать сквозное шифрование переговоров, несмотря на действия регулятора". так вот в чем дело то...