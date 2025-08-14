Telegram и WhatsApp* прокомментировали ограничение звонков в России

В мессенджерах заявили, что платформы защищены и не представляют угрозы

14 августа 2025, 13:15, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

После решения Роскомнадзора о частичном ограничении голосовых вызовов в WhatsApp* и Telegram, представители первого мессенджера заявили о намерении сохранить для российских пользователей доступ к защищенному общению, пишет РБК.

В официальном заявлении, опубликованном в соцсетях, компания подчеркнула, что продолжит обеспечивать сквозное шифрование переговоров, несмотря на действия регулятора.

«По данным WhatsApp, в России сервисом ежемесячно пользуются более 100 миллионов человек (исследования Mediascope за июль 2025 года показывают 96,2 млн пользователей старше 12 лет). В компании расценили ограничения как попытку властей ослабить защиту частной переписки, отметив, что мессенджер "противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение», – отмечает издание.

Роскомнадзор объяснил свои действия борьбой с мошенничеством, заявив, что Telegram и WhatsApp стали основными платформами для организации финансовых афер и "вовлечения в диверсионную деятельность". В Минцифры добавили, что мессенджеры отказываются выполнять требования российского законодательства.

В свою очередь, Telegram сообщил РБК о постоянной работе по очистке платформы от противоправного контента. По словам представителей мессенджера, модераторы ежедневно удаляют миллионы публикаций с призывами к насилию и мошенническими схемами, используя системы машинного обучения.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской