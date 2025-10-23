Да. 22 октября стало известно, что РКН ввел частичные ограничения на работу WhatsApp* и Telegram. Как пояснили власти, это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам: именно через эти платформы россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – сообщили в надзорной службе.

Напомним, 13 августа РКН ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*, также объясняя это борьбой с мошенническими схемами.