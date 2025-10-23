НОВОСТИОбщество

Правда ли, что Telegram и WhatsApp* полностью запретят в России и когда это произойдет?

Роскомнадзор уже ввел частичные ограничения в некоторых регионах страны

23 октября 2025, 12:12, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
22 октября Роскомнадзор ввел частичные ограничения в работе мессенджеров WhatsApp* и Telegram. Накануне россияне начали жаловаться на сбои в работе приложений. В основном проблемы с доступом возникли у жителей южных регионов страны. Рассказываем, что известно о перебоях и могут ли иностранные мессенджеры полностью заблокировать на территории РФ.

1

Будут ли в России полностью запрещать Telegram и WhatsApp*?

Речи о том, чтобы полностью блокировать мессенджеры на территории страны, не идет: миллионы россиян пользуются Telegram и WhatsApp* в личных и служебных целях. Как пояснил news.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов, в будущем такой запрет тоже маловероятен:
«Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», – отметил парламентарий.
Он также подчеркнул, что ряд государств приостанавливают работу мессенджеров до тех пор, пока компании не начнут взаимодействовать с властями и правоохранительными структурами.
2

Роскомнадзор частично ограничил доступ к иностранным мессенджерам. Это правда?

Да. 22 октября стало известно, что РКН ввел частичные ограничения на работу WhatsApp* и Telegram. Как пояснили власти, это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам: именно через эти платформы россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность. 

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – сообщили в надзорной службе.

Напомним, 13 августа РКН ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*, также объясняя это борьбой с мошенническими схемами.

3

Как проявляются частичные ограничения и кого они уже коснулись?

С 21 октября на сбои в работе Telegram и WhatsApp* начали жаловаться жители южных регионов России. Наибольшее количество сообщений о неполадках в этот день поступало из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Ставрополья и Адыгеи.
По данным сервиса Downdetector, 23 октября на проблемы в работе WhatsApp* в основном жалуются жители Республики Адыгея, Ямало-Ненецкого АО, Калужской и Иркутской областей, а также Хабаровского края.
Telregram работает с перебоями в Ярославской и Астраханской областях, Забайкальском и Приморском краях, а также в Кабардино-Балкарской Республике.
4

Правда ли, что некоторым россиянам полностью запретили пользоваться WhatsApp* или Telegram?

С 1 июня в РФ вступил в силу закон, который запрещает сотрудникам госорганов, операторов связи и банков общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Под запрет попали компании из государственного и финансового сектора, а также бизнес с госконтролем. Например, это крупные госкорпорации: "Ростех", "РЖД", "Почта России", Центробанк.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram для борьбы с мошенниками

В ведомстве отметили, что неоднократно направляли требования о принятии мер противодействия владельцам мессенджеров, однако они были проигнорированы
Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

12:20:09 23-10-2025

Нет конечно, Ютуб ведь тоже ни кто не блокирует, причин неработоспособности может быть масса

Avatar Picture
Гость

12:24:26 23-10-2025

Сейчас Макс доведут до ума и прикроют остальные лавочки. Да и скорей бы уже, надоели эти вихляния туда-сюда, как говорится умерла- так умерла.

Avatar Picture
Гость

14:54:42 23-10-2025

Гость (12:24:26 23-10-2025) Сейчас Макс доведут до ума и прикроют остальные лавочки. Да ... Вот и на вполне безобидном Амителе все больше троллей.

Avatar Picture
Дмитрий

15:30:15 23-10-2025

Гость (12:24:26 23-10-2025) Сейчас Макс доведут до ума и прикроют остальные лавочки. Да ... Телеграм и ватсап работают по всему миру и миллиардов пользователей. Макс работает еле как и только в России. Спрашивается, так кто помер то?

Avatar Picture
Гость

12:45:50 23-10-2025

это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты --- А почему мы с многих стран перенимаем только погань, а вот хорошего ни грамма?

Avatar Picture
Гость

12:49:14 23-10-2025

Гость (12:45:50 23-10-2025) это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские ... В Афганистане женщин камнями бьют например

Avatar Picture
Внимательный из Б

13:08:11 23-10-2025

Сволочи

Avatar Picture
Кхм...

13:15:32 23-10-2025

"...это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», –

🤣
С каких это пор ОАЭ и Иран стали "многими странами"?🤣

Avatar Picture
Гость

14:12:24 23-10-2025

С той поры как интернет стали использовать как оружие его сегментация и ограничения стали неизбежными. Нравится нам или нет, но запрещать/непущать/отключать все равно станут, и это не только в нашей стране. Вот только Китай к примеру готовился заранее и вдумчиво, потому там переход к "национальному интернету" был плавным и наименее болезненным. А у нас как всегда, и самое паршивое - все это под насквозь лицемерной вывеской заботы о населении и откровенно в пользу узкой группе наших дельцов. Похоже лозунг "ошибаться можно, врать нельзя" никто так и не услышал.

Avatar Picture
Гость

19:52:00 23-10-2025

Гость (14:12:24 23-10-2025) С той поры как интернет стали использовать как оружие его се... лозунг "ошибаться можно, врать нельзя" это для нормальных людей. Для сволоты он не работает.

