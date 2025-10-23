Правда ли, что Telegram и WhatsApp* полностью запретят в России и когда это произойдет?
Роскомнадзор уже ввел частичные ограничения в некоторых регионах страны
23 октября 2025, 12:12, ИА Амител
22 октября Роскомнадзор ввел частичные ограничения в работе мессенджеров WhatsApp* и Telegram. Накануне россияне начали жаловаться на сбои в работе приложений. В основном проблемы с доступом возникли у жителей южных регионов страны. Рассказываем, что известно о перебоях и могут ли иностранные мессенджеры полностью заблокировать на территории РФ.
Будут ли в России полностью запрещать Telegram и WhatsApp*?
«Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», – отметил парламентарий.
Роскомнадзор частично ограничил доступ к иностранным мессенджерам. Это правда?
Да. 22 октября стало известно, что РКН ввел частичные ограничения на работу WhatsApp* и Telegram. Как пояснили власти, это необходимо для противодействия мошенникам и вербовщикам: именно через эти платформы россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.
«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – сообщили в надзорной службе.
Напомним, 13 августа РКН ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*, также объясняя это борьбой с мошенническими схемами.
Как проявляются частичные ограничения и кого они уже коснулись?
Правда ли, что некоторым россиянам полностью запретили пользоваться WhatsApp* или Telegram?
С 1 июня в РФ вступил в силу закон, который запрещает сотрудникам госорганов, операторов связи и банков общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Под запрет попали компании из государственного и финансового сектора, а также бизнес с госконтролем. Например, это крупные госкорпорации: "Ростех", "РЖД", "Почта России", Центробанк.
Подробнее об этом читайте в нашем материале.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны
12:20:09 23-10-2025
Нет конечно, Ютуб ведь тоже ни кто не блокирует, причин неработоспособности может быть масса
12:24:26 23-10-2025
Сейчас Макс доведут до ума и прикроют остальные лавочки. Да и скорей бы уже, надоели эти вихляния туда-сюда, как говорится умерла- так умерла.
14:54:42 23-10-2025
Гость (12:24:26 23-10-2025) Сейчас Макс доведут до ума и прикроют остальные лавочки. Да ... Вот и на вполне безобидном Амителе все больше троллей.
15:30:15 23-10-2025
Гость (12:24:26 23-10-2025) Сейчас Макс доведут до ума и прикроют остальные лавочки. Да ... Телеграм и ватсап работают по всему миру и миллиардов пользователей. Макс работает еле как и только в России. Спрашивается, так кто помер то?
12:45:50 23-10-2025
это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты --- А почему мы с многих стран перенимаем только погань, а вот хорошего ни грамма?
12:49:14 23-10-2025
Гость (12:45:50 23-10-2025) это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские ... В Афганистане женщин камнями бьют например
13:08:11 23-10-2025
Сволочи
13:15:32 23-10-2025
"...это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», –
🤣
С каких это пор ОАЭ и Иран стали "многими странами"?🤣
14:12:24 23-10-2025
С той поры как интернет стали использовать как оружие его сегментация и ограничения стали неизбежными. Нравится нам или нет, но запрещать/непущать/отключать все равно станут, и это не только в нашей стране. Вот только Китай к примеру готовился заранее и вдумчиво, потому там переход к "национальному интернету" был плавным и наименее болезненным. А у нас как всегда, и самое паршивое - все это под насквозь лицемерной вывеской заботы о населении и откровенно в пользу узкой группе наших дельцов. Похоже лозунг "ошибаться можно, врать нельзя" никто так и не услышал.
19:52:00 23-10-2025
Гость (14:12:24 23-10-2025) С той поры как интернет стали использовать как оружие его се... лозунг "ошибаться можно, врать нельзя" это для нормальных людей. Для сволоты он не работает.