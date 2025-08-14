WhatsApp заявил, что постарается дать пользователям из России доступ к общению

Сервис утверждает, что в России им пользуется около 100 млн человек

14 августа 2025, 21:10, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

Мессенджер WhatsApp* заявил, что сделает "все возможное" для обеспечения доступа к общению, защищенному сквозным шифрованием, пользователям по всему миру. Как сообщает ТАСС, об этом сервис заявил комментируя частичное ограничение звонков в сервисе по РФ.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая Россию», – говорится в заявлении.

Сервис утверждает, что в России им пользуется около 100 млн человек.

Напомним, ранее Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp* для борьбы с мошенниками. После этого представители мессенджеров пояснили, что их платформы защищены и не представляют угрозы.

*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена