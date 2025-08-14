НОВОСТИОбщество

WhatsApp заявил, что постарается дать пользователям из России доступ к общению

Сервис утверждает, что в России им пользуется около 100 млн человек

14 августа 2025, 21:10, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru
Смартфон / Фото: amic.ru

Мессенджер WhatsApp* заявил, что сделает "все возможное" для обеспечения доступа к общению, защищенному сквозным шифрованием, пользователям по всему миру. Как сообщает ТАСС, об этом сервис заявил комментируя частичное ограничение звонков в сервисе по РФ. 

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая Россию», – говорится в заявлении.

Сервис утверждает, что в России им пользуется около 100 млн человек. 

Напомним, ранее Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp* для борьбы с мошенниками. После этого представители мессенджеров пояснили, что их платформы защищены и не представляют угрозы.

*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена

мессенджеры

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:40:29 14-08-2025

Вангую заблочат ватсап за это полностью . По тем же "причинам"

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:21 14-08-2025

Хоть кто-то заботиться о гражданах

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санек

05:33:47 15-08-2025

Почта России.... Пишите письма!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:20 15-08-2025

предоставьте данные полиции и фчб - всё. не пойму сопротивления. ну и нафиг они тогда, если не исполняют закон?

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров