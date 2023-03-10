Тепло и снежно. О погоде в Алтайском крае 10 марта

Совсем скоро в регионе установится почти летняя температура

10 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пятница будет тёплой, а в некоторых районах – ещё и снежной. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.



В регионе температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. В восточных районах местами небольшой снег, мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.