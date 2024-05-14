Томенко анонсировал масштабное празднование на Алтае юбилеев Рериха и Шукшина

В регионе постараются провести "не какое-то одно разовое мероприятие, а чтобы их было много, и они были растянуты во времени"

14 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина

В 2024 году Алтайский край отпразднует несколько крупных юбилеев знаменитых земляков. Среди них – 150-летие со дня рождения Николая Рериха и 95-летие писателя Василия Шукшина. В регионе подготовили масштабную программу празднования. Подробности губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в интервью "Атмосфере".

"Мы по каждому из значимых событий выстроили целую ветку разных мероприятий, посвященных празднованию", – отметил Томенко.

Так, к юбилею знаменитого художника Николая Рериха в музее "Город" в Барнауле открыли выставку работ Николая и Святослава Рерихов, где представлены 94 картины. Работы региону передал Государственный музей Востока.

"Сделали парк Рериха, перед его открытием скульптор Владимир Иосифович Войчишин мне каждую неделю сообщения присылал о том, что там делается. Прошла научная конференция "Сибирь – страна великого будущего. Алтай. Рерих. Гребенщиков", – рассказал губернатор.

К 95-летию писателя Василия Шукшина тоже готовится масштабная программа, сообщил глава региона. По традиции в июле пройдет фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". А в сентябре в краевом драмтеатре состоится премьера спектакля о Шукшине, пройдет второй театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!", совместный выставочный проект с "Мосфильмом". И это лишь малая часть программы, заверил Томенко.

Глава региона также отметил, что в мае в составе большой делегации намерен посетить Беларусь. Вместе с ним туда отправятся артисты театра драмы имени Шукшина, которые покажут два спектакля – "Авиатор" и "Непрощенная" и два эскиза – "Ныряй!" и "Барнаульская ночь".