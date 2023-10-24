Томенко: оперативные службы мониторят обстановку в период сильного ветра на Алтае

Во время рабочей поездки в Бийск глава региона посетил филиал сетевой компании "Алтайкрайэнерго", где обсудил с сотрудниками, как работает диспетчерская

24 октября 2023, 09:37, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Все службы, ответственные за помощь людям в случае происшествий и разрушений из-за ветра, особенно внимательно мониторят обстановку в Алтайском крае. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

Во время рабочей поездки в Бийск глава региона посетил филиал сетевой компании "Алтайкрайэнерго", где обсудил с сотрудниками, как работает диспетчерская.

"Камеры наблюдения, цифровая панель и другие инструменты позволяют следить за состоянием сетей по всему краю. С начала периода непогоды уже десятки сотрудников организации в составе бригад занимались устранением нарушений на сетях, которые возникли из-за сильного ветра", – рассказал губернатор.Томенко добавил, что свой долг выполняют и другие оперативные и экстренные службы. Вместе с тем глава региона обратился к жителям края и призвал их быть внимательнее в период сильного ветра и гололеда.