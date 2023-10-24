Автомобилисты попали в метель на трассах в Алтайском крае

Снег шел на рубцовской и бийской трассах, а на дороге Алтай — Кузбасс и вовсе образовался гололед

24 октября 2023, 08:52, ИА Амител

Вечером 23 и ночью 24 октября в Алтайском крае автомобилисты попали в метель. Видимость на трассах усложнилась, а ехать пришлось по снежному покрову.

Так, снег и метель были на рубцовской и бийской трассах, пишут в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте". Кроме того, на трассе Алтай – Кузбасс и вовсе образовался гололед.

Напомним, что в ночь на 24 октября в Алтайском крае сохранялось штормовое предупреждение. Днем ожидается небольшое потепление, которое продлится и ночь на 25 октября. Ощутимо теплее в регионе станет 26 октября, когда Алтайский край окажется в теплом секторе циклона. Даже ночью в регионе будут положительные температуры: +2...+7 градусов, а днем около +10...+15 градусов.