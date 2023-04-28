Томенко рассказал, сколько вызовов за год получила скорая помощь в Алтайском крае

Глава региона отметил, что без работников скорой жизнь в крае невозможна

28 апреля 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём Telegram-канале поздравил медиков с Днём работника скорой помощи и поблагодарил за важную работу.

"По краю больше 700 тысяч вызовов в год, то есть около 2000 в день. Поэтому, конечно, работа скорых очень важна – без них жизнь в крае в принципе невозможна", – подчеркнул глава региона.

Томенко напомнил, что недавно в крае приняли решение о дополнительных ежемесячных выплатах водителям скорых. Также купили и распределили по всему региону 48 новых машин скорой и 13 передвижных медкомплексов.

"В этом году купим и скорые, и автомобили для оказания неотложной помощи ещё на 150 миллионов рублей", – отметил губернатор.

Напомним, Томенко утвердил дополнительные стимулирующие выплаты по 5 тыс. рублей более 600 водителям скорой помощи.