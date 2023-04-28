Томенко рассказал, сколько вызовов за год получила скорая помощь в Алтайском крае
Глава региона отметил, что без работников скорой жизнь в крае невозможна
28 апреля 2023, 15:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своём Telegram-канале поздравил медиков с Днём работника скорой помощи и поблагодарил за важную работу.
"По краю больше 700 тысяч вызовов в год, то есть около 2000 в день. Поэтому, конечно, работа скорых очень важна – без них жизнь в крае в принципе невозможна", – подчеркнул глава региона.
Томенко напомнил, что недавно в крае приняли решение о дополнительных ежемесячных выплатах водителям скорых. Также купили и распределили по всему региону 48 новых машин скорой и 13 передвижных медкомплексов.
"В этом году купим и скорые, и автомобили для оказания неотложной помощи ещё на 150 миллионов рублей", – отметил губернатор.
Напомним, Томенко утвердил дополнительные стимулирующие выплаты по 5 тыс. рублей более 600 водителям скорой помощи.
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