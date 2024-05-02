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Трамп: США попали в ад из-за Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов намерен снова побороться за этот пост в ноябре

02 мая 2024, 07:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

США находятся в аду из-за политики президента Джо Байдена, заявил его предшественник Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Висконсине.

"Мы собираемся спасти нашу экономику и вернуть нашу страну из ада. Наша страна находится в аду", – цитирует экс-президента ТАСС.

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. И Трамп, и Байден намерены в них поучаствовать.

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания в 2024 году.

США

Комментарии 5

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Иван

07:47:16 02-05-2024

Трамп не лучше Байдена, такой же неадекват.

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гость

08:51:46 02-05-2024

За каждым своя мафия - а нам то ,что Т что Б фиолетово. Никогда не было друзей из США все они продажные и вруны.

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Гость

12:27:00 02-05-2024

разрешит украинский конфликт за один день --- а Байден уже 2 года поставляет Украине оружие и говорит, что будет это делать вечно

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Гость

14:00:06 02-05-2024

После Обамы должна была придти к власти Хилари Клинтон, и тогда план по глобальному порабощению всего мира шёл бы как было спланировано. Но на трон влес Трамп! И многое перепутал в планах глобалистов...!

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Гость

14:48:57 02-05-2024

Гость (14:00:06 02-05-2024) После Обамы должна была придти к власти Хилари Клинтон, и то... это вам в масонской ложе рассказали? или Хилари на днях звонила?

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