Трамп: США попали в ад из-за Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов намерен снова побороться за этот пост в ноябре

02 мая 2024, 07:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

США находятся в аду из-за политики президента Джо Байдена, заявил его предшественник Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Висконсине.

"Мы собираемся спасти нашу экономику и вернуть нашу страну из ада. Наша страна находится в аду", – цитирует экс-президента ТАСС.

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. И Трамп, и Байден намерены в них поучаствовать.

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания в 2024 году.