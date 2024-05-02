Трамп: США попали в ад из-за Байдена
Бывший президент Соединенных Штатов намерен снова побороться за этот пост в ноябре
02 мая 2024, 07:45, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
США находятся в аду из-за политики президента Джо Байдена, заявил его предшественник Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Висконсине.
"Мы собираемся спасти нашу экономику и вернуть нашу страну из ада. Наша страна находится в аду", – цитирует экс-президента ТАСС.
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. И Трамп, и Байден намерены в них поучаствовать.
Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания в 2024 году.
07:47:16 02-05-2024
Трамп не лучше Байдена, такой же неадекват.
08:51:46 02-05-2024
За каждым своя мафия - а нам то ,что Т что Б фиолетово. Никогда не было друзей из США все они продажные и вруны.
12:27:00 02-05-2024
разрешит украинский конфликт за один день --- а Байден уже 2 года поставляет Украине оружие и говорит, что будет это делать вечно
14:00:06 02-05-2024
После Обамы должна была придти к власти Хилари Клинтон, и тогда план по глобальному порабощению всего мира шёл бы как было спланировано. Но на трон влес Трамп! И многое перепутал в планах глобалистов...!
14:48:57 02-05-2024
Гость (14:00:06 02-05-2024) После Обамы должна была придти к власти Хилари Клинтон, и то... это вам в масонской ложе рассказали? или Хилари на днях звонила?