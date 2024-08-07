Трассу в Алтайском крае перекроют из-за движения воинских колонн
Маршрут и время сопровождения могут быть изменены
07 августа 2024, 11:02, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/900719
В Алтайском крае 7 августа из-за движения воинских колонн перекроют участок трассы. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
"В связи с движением воинских колонн будет перекрыто движение 07.08.2024 с 16 часов 15 минут до 18 часов 45 минут по маршруту станция Озерки (полевой район) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – штатная дорога (174-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт") – н.п. Новокраюшкино", – сказано в сообщении.
Отмечается, что время и маршруты сопровождения колонн могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной ситуации.
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