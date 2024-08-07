Трассу в Алтайском крае перекроют из-за движения воинских колонн

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены

07 августа 2024, 11:02, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/900719

В Алтайском крае 7 августа из-за движения воинских колонн перекроют участок трассы. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

"В связи с движением воинских колонн будет перекрыто движение 07.08.2024 с 16 часов 15 минут до 18 часов 45 минут по маршруту станция Озерки (полевой район) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – штатная дорога (174-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт") – н.п. Новокраюшкино", – сказано в сообщении.

Отмечается, что время и маршруты сопровождения колонн могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной ситуации.