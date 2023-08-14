Трассу в Алтайском крае перекроют из-за спортивных соревнований
Ограничение коснется дороги Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь"
14 августа 2023, 09:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 20 августа из-за соревнований по триатлону перекроют участок автомобильной трассы. Об этом сообщает Алтайавтодор.
Ограничение на дороге Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" будет действовать с 07:30 до 16:00. Дорогу перекроют от поворота на Altai Palace до "Бирюзовой Катуни".
Ранее сообщалось, что жители алтайского поселка оказались отрезаны от цивилизации из-за ремонта Чуйского тракта.
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