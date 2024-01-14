Три дороги перекрыли для большегрузов и автобусов в Алтайском крае

На трассах работают сотрудники ГИБДД и спасатели

14 января 2024, 21:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение для большегрузов и автобусов на трех трассах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ограничения действуют на трех участках:

– А-322 на участке с 130-го по 288-й километр от г. Алейска до г. Рубцовска;

– А-321 на участке с 19-го до 64-й километр от г. Барнаула до с. Павловск;

– К-09 на участке с 64-го по 169-й километр с от н.п. Курья до границы с Республикой Казахстан.

На дорогах работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Водителей просят быть внимательными и аккуратными.

Телефоны диспетчерских служб:

– дежурный ФКУ УпрДор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;

– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86;

– единый номер вызова службы спасения: 112.