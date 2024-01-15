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Три светофора сломались из-за непогоды в Барнауле

Коммунальщики работают над решением проблемы

15 января 2024, 08:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за непогоды сломались три светофора. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Не работает регулировка на следующих перекрестках: 

– ул. Власихинская, 65 (ТЦ "Волна"); 
– ул. Германа титова – ул. 40 лет Октября; 
– ул. Советской Армии – ул. Минская. 

Отмечается, что коммунальщики работают над решением проблемы.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными. При проезде перекрестков ориентируйтесь на дорожные знаки. 

Барнаул Дороги

Комментарии 1

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Гость

23:08:16 15-01-2024

Три светофора сломались в Барнауле из-за плохого проекта, плохого монтажа и отсутствия технического обслуживания. Много дорожных знаков повернуты по этой же причине. Светофоры и дорожные знаки всепогодные, рассчитаны на сильные порывы ветра.

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