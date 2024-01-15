Три светофора сломались из-за непогоды в Барнауле
Коммунальщики работают над решением проблемы
15 января 2024, 08:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле из-за непогоды сломались три светофора. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Не работает регулировка на следующих перекрестках:
– ул. Власихинская, 65 (ТЦ "Волна");
– ул. Германа титова – ул. 40 лет Октября;
– ул. Советской Армии – ул. Минская.
Отмечается, что коммунальщики работают над решением проблемы.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными. При проезде перекрестков ориентируйтесь на дорожные знаки.
23:08:16 15-01-2024
Три светофора сломались в Барнауле из-за плохого проекта, плохого монтажа и отсутствия технического обслуживания. Много дорожных знаков повернуты по этой же причине. Светофоры и дорожные знаки всепогодные, рассчитаны на сильные порывы ветра.