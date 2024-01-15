Три светофора сломались из-за непогоды в Барнауле

Коммунальщики работают над решением проблемы

15 января 2024, 08:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за непогоды сломались три светофора. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Не работает регулировка на следующих перекрестках:

– ул. Власихинская, 65 (ТЦ "Волна");

– ул. Германа титова – ул. 40 лет Октября;

– ул. Советской Армии – ул. Минская.

Отмечается, что коммунальщики работают над решением проблемы.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными. При проезде перекрестков ориентируйтесь на дорожные знаки.