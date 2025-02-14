Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
14 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Утром 14 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Огородной;
- пр. Строителей – от ТЦ Galaxy до Павловского тракта;
- ул. Георгиева – от ул. 50 лет СССР до ул. Сухэ-Батора;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Станционной;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Лазурной;
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- Змеиногорский тракт – от поселка Плодопитомник до строящейся развязки;
- Южный тракт – от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена;
- пр. Дзержинского – от ул. Герцена до ул. Куйбышева.
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