Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

14 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 14 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города: