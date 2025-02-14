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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

14 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 14 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:

  • Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до ул. Сиреневой;
  • ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Огородной;
  • пр. Строителей – от ТЦ Galaxy до Павловского тракта;
  • ул. Георгиева – от ул. 50 лет СССР до ул. Сухэ-Батора;
  • ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Станционной;
  • ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Лазурной;
  • ул. Кутузова;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • Змеиногорский тракт – от поселка Плодопитомник до строящейся развязки;
  • Южный тракт – от шоссе Ленточный бор до ул. Герцена;
  • пр. Дзержинского – от ул. Герцена до ул. Куйбышева.
Барнаул Пробки

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