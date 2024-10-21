Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 октября?

Интенсивность заторов достигла 7 баллов

21 октября 2024, 08:19, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 21 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 7 баллов из 10, следует из данных "Яндекс.Пробок". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".

Улица Попова

Одни из самых сильных заторов образовались на улице Попова, в районе пересечения с Павловским трактом. Также есть пробка на перекрестке с улицей Балтийской. Сам Павловский тракт тоже местами загружен – рядом с Просторной, Солнечной Поляной, Попова и перед Сельскохозяйственной.

Проспект Строителей

На Строителей затор до пересечения с Ядринцева, а после – до перекрестка с Красноармейским. Также выехать на проспект сложно с улицы Советской Армии.

Улица Кутузова

На Кутузова длинный затор – он начинается от Мичурина и заканчивается в районе Ангарского проезда. На шоссе Ленточный бор собралась пробка при повороте на Власихинскую.

Улица Матросова

На Матросова пробка начинается от улицы Юрина. Наиболее медленный участок – до улицы Меланжевой. После пробка ослабевает, но полностью расходится лишь от улицы Колесной.