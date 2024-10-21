Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 21 октября?
Интенсивность заторов достигла 7 баллов
21 октября 2024, 08:19, ИА Амител
Утром 21 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 7 баллов из 10, следует из данных "Яндекс.Пробок". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".
Улица Попова
Одни из самых сильных заторов образовались на улице Попова, в районе пересечения с Павловским трактом. Также есть пробка на перекрестке с улицей Балтийской. Сам Павловский тракт тоже местами загружен – рядом с Просторной, Солнечной Поляной, Попова и перед Сельскохозяйственной.
Проспект Строителей
На Строителей затор до пересечения с Ядринцева, а после – до перекрестка с Красноармейским. Также выехать на проспект сложно с улицы Советской Армии.
Улица Кутузова
На Кутузова длинный затор – он начинается от Мичурина и заканчивается в районе Ангарского проезда. На шоссе Ленточный бор собралась пробка при повороте на Власихинскую.
Улица Матросова
На Матросова пробка начинается от улицы Юрина. Наиболее медленный участок – до улицы Меланжевой. После пробка ослабевает, но полностью расходится лишь от улицы Колесной.
08:37:49 21-10-2024
Что-то поменялось в нашем захолустье? пробки начали места менять? Они где всегда были там и остались только по времени иногда меняются.
11:28:51 21-10-2024
смысл про них писать, каждый день, из года в год, одно и то же.
11:40:29 21-10-2024
Все пробки на пути в Центр. Вывод. Не надо ехать в Центр. Сидите дома!
12:55:32 21-10-2024
До тех пор, пока не будет решен вопрос с общественным транспортом, пока не уберут с маршрутов "Газели", которые вообще не предназначены для внутригородских перевозок, и не заменят их на большие автобусы, город будет стоять в пробках. Чтобы уехать на работу, увезти детей в сады и школы и при этом не стоять часами на остановках, как, например, это происходит в Борзовой Заимке ("Газель" №2), жители вынуждены брать огромные кредиты и покупать машины. Потом в пробках по 100 машин, и в каждой только один водитель. Думайте, ГОСПОДА!
13:48:13 21-10-2024
До тех пор, пока не будет нормально организован общественный транспорт, будут пробки. Уберите "Газели", замените их на нормальные автобусы. Пустите трамваи. №7, например, ходит раз в час, на горе настроили многоэтажек, а транспорта нет. Люди стоят. Сделайте для водителей нормальные условия труда - 2 смены и нормальную зарплату, чтобы они не заставляли пассажиров переводить им на телефон оплату. Людям должно быть выгоднее и удобнее ездить на общественном транспорте, чем часами стоять в пробках. Эту проблему нужно серьезно продумать, а не только выкидывать деньги на ямочный ремонт дорог в снегопад.
15:14:12 21-10-2024
гость (13:48:13 21-10-2024) До тех пор, пока не будет нормально организован общественный... кто живет в многоэтажках на горе, тот вряд ли трамвай жалует))