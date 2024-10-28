Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 октября?

Интенсивность заторов достигла 7 баллов

28 октября 2024, 08:03, ИА Амител

Пробка / Фото: unsplash.com / Mahibul Hasan Fahim

Интенсивность заторов на барнаульских дорогах утром 28 октября достигла 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". Куда лучше не ехать – рассказываем в ежедневном материале amic.ru.

Улица Попова

На Попова затор в районе пересечения с Павловским трактом. Также затруднения в проезде у автомобилистов есть в районе улицы Власихинской.

Улица Кутузова

Быстро добраться до работы через объездную у барнаульцев не получится – сейчас на улице Кутузова в направлении центра пробка растянулась почти на два километра.

Павловский тракт и Строителей

На Павловском тракте проезд затруднен от улицы Малахова до Целинной. Еще один серьезный затор – на улице Советской Армии, по направлению к проспекту Строителей.