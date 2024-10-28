Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 октября?
Интенсивность заторов достигла 7 баллов
28 октября 2024, 08:03, ИА Амител
Интенсивность заторов на барнаульских дорогах утром 28 октября достигла 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". Куда лучше не ехать – рассказываем в ежедневном материале amic.ru.
Улица Попова
На Попова затор в районе пересечения с Павловским трактом. Также затруднения в проезде у автомобилистов есть в районе улицы Власихинской.
Улица Кутузова
Быстро добраться до работы через объездную у барнаульцев не получится – сейчас на улице Кутузова в направлении центра пробка растянулась почти на два километра.
Павловский тракт и Строителей
На Павловском тракте проезд затруднен от улицы Малахова до Целинной. Еще один серьезный затор – на улице Советской Армии, по направлению к проспекту Строителей.
11:07:20 28-10-2024
Ну и что нового из этой статьи? павлик, кутузов да строителей пожизненно стоят, вопрос в другом, а что делает администрация города чтобы разгрузить эти пробки? где то расширили дороги, сделали параллельные объездные пути? ...нет....они строят трехэтажные милиардные развязки на змеиногорском тракте, который сам по себе узкий и не справится с потоком машин после реконструкции....а вместе с тем, могли бы объездную дорогу через булыгино-борзовку через бор мимо КУКУ сделать, куда меньше средств, зато машины там могут хорошо разгузить змейку, кто едет не в южный а в селикатный и прочие районы.... но нет же. жалко. а дорога то чудеснейшая. если не брать во внимание убитость.
11:58:21 28-10-2024
Гость (11:07:20 28-10-2024) Ну и что нового из этой статьи? павлик, кутузов да строителе... А что они должны сделать? Снести все дома на Павлике?