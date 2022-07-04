Автобусный маршрут Яровое — Новосибирск вошёл в тройку самых популярных в России, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на сервис «Туту.ру».

Направление, соединяющее алтайский курорт со столицей Сибири, стало третьим в списке самых востребованных.

«Средний чек на этом маршруте составляет 1 233 рубля», — отметили аналитики.

Наибольшим спросом в стране пользуются автобусные поездки между Москвой и Симферополем. Средний чек — 4 021 рубль в одну сторону.

Вторым по популярности стало направление Москва — Ростов-на-Дону. Средняя стоимость поездки — 1 782 рубля.

В десятку также вошли маршруты Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Воронеж и Москва — Таганрог.

Напомним, в этом сезоне планируют запустить автобусное сообщение Томск — Яровое, поскольку жители Сибири проявляют большой интерес к алтайскому солёному озеру. В 2018 году запустили сезонный маршрут из Кемерова.