Почти законченный эксперимент. Повысят ли курортный сбор на Алтае и где его ещё могут ввести

В ближайшее время правительство России должно принять решение, продлевать ли закон о курортном сборе. Если да, то для каких регионов и на каких условиях. Напомним, этот закон действует до 31 декабря 2022 года (как и принятый в соответствии с ним закон Алтайского края). В нашем регионе курортный сбор взимается с мая 2018 года только на территории Белокурихи. На протяжении этих лет его то отменяли, то снова вводили и даже повышали. Так, в 2019-2020 годах его размер составлял 50 рублей в сутки с человека. В 2020 году курортный сбор прекратили собирать, мотивируя необходимостью поддержать курортную отрасль в условиях пандемии. В 2021 году его восстановили в сумме 30 рублей. А с 1 января 2022 года он составляет снова 50 рублей. Что будет дальше и придётся ли платить курортный сбор за посещение Ярового и других туристических территорий края, обсуждали на заседании экспертного совета при комитете АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму.

Миллионы на благоустройство

В Алтайском крае эксперимент по взиманию курортного сбора оценивают положительно, сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

“Раньше благоустройство курортной зоны в Белокурихе было обременением самих санаториев. С курортным сбором эта проблема ушла: за три с половиной года действия закона город получил дополнительно порядка 115 млн рублей”, — сказал Дешевых.

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Гендиректор АО “Курорт Белокуриха” Константин Ежов подтвердил, что благоустройством курортной зоны города занимались в основном сами санатории. Большая часть этой территории находится именно в их собственности, и они ремонтировали тротуары, ограждения, освещение в складчину.

“Судя по отзывам отдыхающих, деньги расходуются рационально. Появляются новые парки, терренкуры, которые привлекают гостей”, — сказал Ежов.

Сколько платят?

Собираемость курортного сбора в Белокурихе была близкой к стопроцентной, сообщил Евгений Дешевых. По его словам, в самом начале эксперимента платить отказывались порядка 2-3% отдыхающих, сейчас таких — десятые доли процента. Позитивно сказалась на этом и отмена курортного сбора для жителей Алтайского края.

Платёж в Алтайском крае — один из самых высоких из регионов, где действует эксперимент по курортному сбору. Сейчас он составляет 50 рублей в день (ранее снижался до 30). В Краснодарском крае он дифференцирован: в Сочи — это 50 рублей, на остальной территории — 30 рублей. Ставропольский край собирает сейчас по 50 рублей, но, по словам Евгения Дешевых, местные власти хотят увеличить сумму до 100 рублей. Республика Крым же, несмотря на возможность, курортный сбор у себя не вводила: закон о взимании 10 рублей в сутки должен был вступить в силу только с 1 мая 2022 года, но решение уже планируют отменить.

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По собранным от курортного сбора суммам можно судить о состоянии отрасли туризма в регионах, считает председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

“В Алтайском крае при почти стопроцентной собираемости получено 115 млн рублей. В Ставропольском — более 740 млн. Понятно, как соотносятся объёмы турпотока в регионах и в целом санаторного рынка. А вот в одном из главных курортных регионов страны — Краснодарском крае — собрали около 400 млн рублей. С учётом того, что турпоток там однозначно самый большой стране, можно предположить, что львиная доля его приходится на теневой сектор”, — сказал Семёнов.

Евгений Дешевых подтвердил этот довод, уточнив, что в Краснодарском крае теневой сектор может даже превышать официальный.

Не только Белокуриха?

Планируют ли на федеральном уровне сделать курортный сбор постоянным и распространить его на другие регионы страны — пока не ясно. В Ростуризме считают, что в течение 2022 года нужно проанализировать эффективность эксперимента. Пока они придерживаются позиции “или расширить курортный сбор на всю страну, или отказаться от него”, пишет “Интерфакс”.

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Начальник управления Алтайского края по развитию туризма Евгений Дешевых сообщил, что есть проект федерального закона о замене курортного сбора гостиничным. Это значит, что взимать его можно будет не только в санаториях на территории курортов, но и во всех гостиницах. Например, даже в Барнауле. Но эти перспективы пока не чёткие.

В курортном сборе заинтересованы и другие регионы — ввести его просили власти Республики Алтай, Кемеровской области, сказал Дешевых. А вот распространять его на другие территории Алтайского края будет проблематично, отметил чиновник.

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“В Белокурихе более 30 операторов курортного сбора — гостиницы и санатории, которые генерируют поток средств. Если говорить о Яровом, то там средств размещения мало, объём сбора будет мал, поэтому его администрирование может стоить дороже. Есть и вопрос, куда вкладывать полученные деньги. Там всё в частных руках: вся береговая линия и “променад”. Поэтому пока мы осторожно смотрим на распространение эксперимента. То же можно сказать и о Завьялово Алтайского района. Нужно очень хорошо подумать, готовы ли мы к этому сегодня”, — подытожил Евгений Дешевых.

По мнению Константина Ежова, если курортный сбор в Алтайском крае продолжат взимать, то текущей суммы — 50 рублей в сутки — “хватит ещё года на три” и повышать его не потребуется.