Почти законченный эксперимент. Повысят ли курортный сбор на Алтае и где его ещё могут ввести
Действие федерального закона об экспериментальном введении курортного сбора продлится до конца декабря 2022 года
В ближайшее время правительство России должно принять решение, продлевать ли закон о курортном сборе. Если да, то для каких регионов и на каких условиях. Напомним, этот закон действует до 31 декабря 2022 года (как и принятый в соответствии с ним закон Алтайского края). В нашем регионе курортный сбор взимается с мая 2018 года только на территории Белокурихи. На протяжении этих лет его то отменяли, то снова вводили и даже повышали. Так, в 2019-2020 годах его размер составлял 50 рублей в сутки с человека. В 2020 году курортный сбор прекратили собирать, мотивируя необходимостью поддержать курортную отрасль в условиях пандемии. В 2021 году его восстановили в сумме 30 рублей. А с 1 января 2022 года он составляет снова 50 рублей. Что будет дальше и придётся ли платить курортный сбор за посещение Ярового и других туристических территорий края, обсуждали на заседании экспертного совета при комитете АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму.
Миллионы на благоустройство
В Алтайском крае эксперимент по взиманию курортного сбора оценивают положительно, сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
“Раньше благоустройство курортной зоны в Белокурихе было обременением самих санаториев. С курортным сбором эта проблема ушла: за три с половиной года действия закона город получил дополнительно порядка 115 млн рублей”, — сказал Дешевых.
Гендиректор АО “Курорт Белокуриха” Константин Ежов подтвердил, что благоустройством курортной зоны города занимались в основном сами санатории. Большая часть этой территории находится именно в их собственности, и они ремонтировали тротуары, ограждения, освещение в складчину.
“Судя по отзывам отдыхающих, деньги расходуются рационально. Появляются новые парки, терренкуры, которые привлекают гостей”, — сказал Ежов.
Сколько платят?
Собираемость курортного сбора в Белокурихе была близкой к стопроцентной, сообщил Евгений Дешевых. По его словам, в самом начале эксперимента платить отказывались порядка 2-3% отдыхающих, сейчас таких — десятые доли процента. Позитивно сказалась на этом и отмена курортного сбора для жителей Алтайского края.
Платёж в Алтайском крае — один из самых высоких из регионов, где действует эксперимент по курортному сбору. Сейчас он составляет 50 рублей в день (ранее снижался до 30). В Краснодарском крае он дифференцирован: в Сочи — это 50 рублей, на остальной территории — 30 рублей. Ставропольский край собирает сейчас по 50 рублей, но, по словам Евгения Дешевых, местные власти хотят увеличить сумму до 100 рублей. Республика Крым же, несмотря на возможность, курортный сбор у себя не вводила: закон о взимании 10 рублей в сутки должен был вступить в силу только с 1 мая 2022 года, но решение уже планируют отменить.
По собранным от курортного сбора суммам можно судить о состоянии отрасли туризма в регионах, считает председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.
“В Алтайском крае при почти стопроцентной собираемости получено 115 млн рублей. В Ставропольском — более 740 млн. Понятно, как соотносятся объёмы турпотока в регионах и в целом санаторного рынка. А вот в одном из главных курортных регионов страны — Краснодарском крае — собрали около 400 млн рублей. С учётом того, что турпоток там однозначно самый большой стране, можно предположить, что львиная доля его приходится на теневой сектор”, — сказал Семёнов.
Евгений Дешевых подтвердил этот довод, уточнив, что в Краснодарском крае теневой сектор может даже превышать официальный.
Не только Белокуриха?
Планируют ли на федеральном уровне сделать курортный сбор постоянным и распространить его на другие регионы страны — пока не ясно. В Ростуризме считают, что в течение 2022 года нужно проанализировать эффективность эксперимента. Пока они придерживаются позиции “или расширить курортный сбор на всю страну, или отказаться от него”, пишет “Интерфакс”.
Начальник управления Алтайского края по развитию туризма Евгений Дешевых сообщил, что есть проект федерального закона о замене курортного сбора гостиничным. Это значит, что взимать его можно будет не только в санаториях на территории курортов, но и во всех гостиницах. Например, даже в Барнауле. Но эти перспективы пока не чёткие.
В курортном сборе заинтересованы и другие регионы — ввести его просили власти Республики Алтай, Кемеровской области, сказал Дешевых. А вот распространять его на другие территории Алтайского края будет проблематично, отметил чиновник.
“В Белокурихе более 30 операторов курортного сбора — гостиницы и санатории, которые генерируют поток средств. Если говорить о Яровом, то там средств размещения мало, объём сбора будет мал, поэтому его администрирование может стоить дороже. Есть и вопрос, куда вкладывать полученные деньги. Там всё в частных руках: вся береговая линия и “променад”. Поэтому пока мы осторожно смотрим на распространение эксперимента. То же можно сказать и о Завьялово Алтайского района. Нужно очень хорошо подумать, готовы ли мы к этому сегодня”, — подытожил Евгений Дешевых.
По мнению Константина Ежова, если курортный сбор в Алтайском крае продолжат взимать, то текущей суммы — 50 рублей в сутки — “хватит ещё года на три” и повышать его не потребуется.