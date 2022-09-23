Ростуризм: не получившие повестку могут выезжать за рубеж

Не получившие повестку в ходе частичной мобилизации россияне могут свободно отправляться в турпоездки по стране и за рубеж, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно», — написала она в своём Telegram-канале.

Также добавила, что за уточнениями можно обратиться в военкомат по приписке.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.

22-го числа Минобороны РФ дало разъяснения по частичной мобилизации, рассказав о порядке призыва и о тех, кто ему не подлежит.