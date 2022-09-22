Нужны стрелки и танкисты: Минобороны дало разъяснения по частичной мобилизации в России

Минобороны РФ дало разъяснения по частичной мобилизации, которая проводится в России с 21 сентября. Как пишет РИА Новости, в ведомстве пояснили, что призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач, — стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.

В каком порядке призывают на службу?

Так, в оборонном министерстве подчеркнули, что как таковой очерёдности призыва из запаса нет. Однако приоритет отдаётся тем, у кого есть подходящие военно-учётные специальности. Также важным фактором является наличие боевого опыта.

Призывать будут как рядовых и сержантов, так и офицерский состав. По закону мобилизовать могут рядовых и сержантов до 35 лет, а также младших офицеров — до 50 лет и старших — до 55.

В некоторых случаях могут призвать и женщин, которые имеют соответствующие военно-учётные специальности. В частности, это врачи, однако потребность в них минимальная.

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Вопрос дня Какую зарплату будут получать мобилизованные? Какие выплаты положены призванным по мобилизации?

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются, исходя из объёмов имеющегося мобилизационного резерва каждому региону определено отдельное мобилизационное задание. На них влияет количество граждан на воинском учёте в регионе.

Кого призывать не станут?

Согласно закону о мобилизации, призывать не будут:

забронированных граждан, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

признанных временно не годными по состоянию здоровья;

занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

имеющих на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет;

тех, чьи матери, кроме них, имеют четверых и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Также граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку. Это указано в п. 1 ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке».

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Вопрос дня Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?

Кроме того, подчёркивается, что военные пенсионеры старше 65 лет и снятые с воинского учета не подлежат мобилизации.

Призывают ли уехавших из России?

В Минобороны заявили, что те, кто постоянно живёт вне России и не состоит на воинском учёте, не подлежит призыву. Однако те, кто уехал из страны ненадолго и состоит на воинском учёте в России по месту жительства, могут быть призваны.