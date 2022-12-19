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В Алтайском крае установили минимальный размер заработной платы на 2023 год

С 1 января она составит 17 786 рублей, а с учётом районного коэффициента и иных выплат превысит 20 тысяч рублей

19 декабря 2022, 21:26, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Алтайском крае подписаны допсоглашения к региональному соглашению между краевым союзом организаций профсоюзов, объединениями работодателей и региональным правительством на 2021-2023 годы. Они устанавливают размер минимальной заработной платы в регионе на 2023 год на уровне 17 786 рублей — положение вступит в силу с 1 января.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, подписи под документами поставили губернатор Виктор Томенко, исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Виктор Мещеряков и председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.

Отметим, что с учётом увеличения минимальной заработной платы на размер районного коэффициента и иных выплат в 2023 году минимальная зарплата превысит более 20 тысяч рублей.

В ходе встречи в правительстве Алтайского края речь шла и о темпах роста зарплаты в 2023 году. Так, в организациях, где средняя заработная плата сложилась в размере менее 25 тысяч рублей, темп роста должен составить не ниже 120%. В организациях, где работники получают от 25 до 30 тысяч рублей, темп должен составить не менее 115%. В организациях, где оплата труда более 30 и менее 40 тысяч рублей, темп роста должен быть не ниже 110%.

Комментарии 39

  • С права лицо не сильно здоровое ? Прокормим на налоги ?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Мастер-класс: как заставить снова платить в серую половину зарплаты.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А если з/п официально 8.500,работа с 18-00 до 7-00.где наши слуги народа?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Ну да с учётом районного 15% и ндфл 13% так и останится 17500)))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • белая станет чуть больше, серая чуть меньше
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Вот радость-то санитаркам. Скоро как врачи будут получать.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Вот радость-то санитаркам. - разбежались. Это вот, что они приняли - для коммерческих организаций. Бюджета это не касается)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • На сегодняшний день инфляция составляет 10,47%. В следующем году прогнозируется примерно такая же. прошу заметить, что это официальные цифры. Неофициально же, смело можно умножать на 2. А рост МРОТ составит 6,3%. Да что мы всё меряем процентами. Рост составит 963 рубля. Услуги ЖКХ уже подорожали и в следующем году еще повышение тарифов будет. Плата за проезд увеличилась. Стоимость продуктов растет. Стоимость непродовольственных товаров растет. Так что жить в 2023 году будем еще беднее и хуже, чем сейчас.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • менее 25 тысяч рублей)))) это сколько ? ))) 1 т.р.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • менее 25 тысяч рублей )) это сколько ? так пишите сложилась менеее 150 т.р. или сразу чуть менее 500 т.р. )))) цирк
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Жванецкий: То что будет хуже - верю. То что будет лучше - не верю сразу и вовеки веков.....
    20 декабря, Гость   Ответить
  • За 30 лет проиндексировать МРОТ - там цифра вполне прожиточная получится в 150 тысяч рублей.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • У нас по торговой сети оклад 18000+ 2% от продаж. И повышать оклады не собираются. В месяц выходит 30000 - неа такие деньги вообще трудно прожить, если у тебя семья. Ходишь как нищий в магазин, и ничего себе позволить не можешь Все это повышение только на бумаге.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Как много это пиздец
    20 декабря, Гость   Ответить
  • ???В «Союзпечати» пенсионеры работают с 7 утра до 7 вечера за зарплату в 6-7 тысяч, в «Прессе» выход 200 рублей!!!! и 10 процентов с продажи - в месяц 4-5 тысяч и это НИКОГО не волнует, работодатели сделают на бумажках так, что они правы на ? и вы крайне мало работаете, а инспекцию по труду вообще нигде не видно и не слышно..... Очередной пафосный пшик.....для Москвы, но не для людей!!!!!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Слушайте зарплаты 30 000 хватает только на еду , ЖКХ проезд бензин куружки, и минимум одежды типа трусов и носков и таблетки с комуналку и ипотеку. Если более 80 % уходит на еду и кров и одежду это легальное рабство
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Теперь ,ждем инструкций от наших умых голов. Как выжить на это,и как экономно,отложить на отпуск)))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а у нас в образовании оклад 7800, до МРОТ добивают стимулирующими, а если не хватает, государство доплачивает. Так что и педагог с высшей категорией и огромным стажем и тот, который пришёл только что(без какого-либо стажа и без какого-либо категории) и технический работник получают одинаковую сумму. Одним государство 800₽ до МРОТ доплачивает, а другим 8000₽, в итоге все получают одинаково!!!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А учителей это добавка коснётся? Или опять в пролете?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гладко было на бумаге,да забыли про овраги. Для кого оти цифры пишут? Эти люди похоже живут где то в другой галактике или в другом измерении
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Благодетели вы наши.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • У меня сын фельдшер, работает на реамобиле, зарплата 21 т. Семья жена в декрете. Как прожить. Если федеральные выплаты добавляют, то региональные убавляют стимулирующие и опять таже зарплата.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • переходите в санитарки?умники!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, при очередных выборах господа учителя дополучите свое, главное больше фальсификации и выбросов за ер
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Вот поэтому и рождаемость падает. А на что кормить детей.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и выбросов за ер ====== Может "вбросов"?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Может "вбросов"?-----ему пофиг. ему что по голове, что в голову
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ему что по голове, что в голову ====== )))))))))))))))))))))))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • я работаю на почте,разьездной вид работы за пределом города,мне их неплатят хотя раньше плотили,решили с экономить,я получаю 15 с коппейками таскаю мешки посыки,товар,и все что отправляют,а водители сидят просто и получают за тридцатку ,так как быть в таком неравной оплате?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Получали один МРОТ.-мрот увеличили....будем получать 0.5мрот. работадатель всегда найдет выход...
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Контролировать все ровно никто не будет
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Поднимаю все, кроме по уходу за ребёнком инвалидом! Инвалидность ребёнка в нашей стране считается средством дохода на все выплаты!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Военная пенсионерка, 20 лет календарных и 11 лет гражданского стажа , пенсия 15000р. За квартиру, на лекарство Ира продукты, как думаете хватает????подрабатываю санитаркой, тоже 15000, где мы жируем не поняла???!!!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, Виктор Томенко, Виктор Мещеряков и Иван Панов, сколько месяцев вы сможете прожить на данный МРОТ? И смогут ли вас по хранить ваши дети на данный МРОТ?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, согласна
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и к пенсии подушку накопить.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, по ходу у них всех лицо не сильно здоровое. На лице написано "маловато будет".
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Я работаю в больнице...недавно поменяли нам оклад с 2368 на 4070,а зарплата стала меньше на 1000....так что в каждой конторе своя бугатерия для проверок и для работников...
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Минус 13%, то же и остается. Зато отчитаются, что з.п. составит 20 т., почему в отчетах по з.п забывают указывать обязательные налоги, всегда лукавят.
    22 декабря, Гость   Ответить
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