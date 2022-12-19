В Алтайском крае установили минимальный размер заработной платы на 2023 год

С 1 января она составит 17 786 рублей, а с учётом районного коэффициента и иных выплат превысит 20 тысяч рублей

19 декабря 2022, 21:26, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Алтайском крае подписаны допсоглашения к региональному соглашению между краевым союзом организаций профсоюзов, объединениями работодателей и региональным правительством на 2021-2023 годы. Они устанавливают размер минимальной заработной платы в регионе на 2023 год на уровне 17 786 рублей — положение вступит в силу с 1 января.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, подписи под документами поставили губернатор Виктор Томенко, исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Виктор Мещеряков и председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.

Отметим, что с учётом увеличения минимальной заработной платы на размер районного коэффициента и иных выплат в 2023 году минимальная зарплата превысит более 20 тысяч рублей.

В ходе встречи в правительстве Алтайского края речь шла и о темпах роста зарплаты в 2023 году. Так, в организациях, где средняя заработная плата сложилась в размере менее 25 тысяч рублей, темп роста должен составить не ниже 120%. В организациях, где работники получают от 25 до 30 тысяч рублей, темп должен составить не менее 115%. В организациях, где оплата труда более 30 и менее 40 тысяч рублей, темп роста должен быть не ниже 110%.