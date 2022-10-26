В горы на выходные. Где отдохнуть в Белокурихе осенью

Город-курорт Белокуриха — экологически чистое место, где на десятки километров вокруг нет никаких промышленных предприятий. Осенью Белокуриха полна природных красок, а воздух, насыщенный ароматом горного леса, поражает чистотой и свежестью. Поэтому многие туристы приезжают сюда именно в этот сезон.

Одно из отличных мест, где можно отдохнуть, — турбаза «Белокуриха». Тем более что в осеннюю пору цены тут существенно ниже. Посмотреть номера и забронировать понравившийся можно прямо на сайте турбазы.

«Белокуриха» расположена на возвышенности, с которой открывается захватывающий вид на Бийскую равнину. На благоустроенной территории есть парковка, место для игры в волейбол, комплекс уличных тренажёров и детская площадка. А ещё — мангальные зоны с беседками, где можно собраться дружной компанией на шашлыки или барбекю.

Также на турбазе работает собственное кафе на 60 мест с панорамными окнами, баром, сценой и медиасистемой. Завтраки уже входят в стоимость номера.

В корпусах турбазы имеется тренажёрный зал, четыре зала для игры в бильярд и кинозал с ТВ-проектором и домашним кинотеатром. В оздоровительном центре есть финская сауна и русская баня с парилкой и прохладной купелью.

А ещё для путешествия на турбазу «Белокуриха» не нужно оставлять домашнего питомца соседям или родственникам — здесь разрешено проживание с животными.

Чтобы узнать подробности, звоните по телефону 8-800-250-1302, пишите на WhatsApp +7-983-350-0193 или на электронную почту tb@sanrussia.ru.

Турбаза «Белокуриха» (АО «Санаторий «Рассия»)

Адрес: Белокуриха, ул. Холмистая, 2

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