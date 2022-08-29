Жемчужина Алтая. Почему в Белокуриху стоит приехать в начале осени

Август-сентябрь — отличное время для отдыха в городе-курорте Белокуриха. Летний сезон уже завершён и цены на проживание существенно ниже, а погода всё ещё тёплая и ясная.

Остановиться можно на турбазе «Белокуриха» по улице Холмистой, 2. Проживание здесь стоит от 2130 рублей за сутки при одноместном размещении. Ещё можно получить выгоду 20%, если выполнить условия программы туристического кешбэка от Ростуризма — забронировать отдых до 10 сентября в период с 1 октября до 25 декабря.

На базе есть большая благоустроенная территория с мангальными зонами, беседками и подогреваемым бассейном. Из развлечений — волейбольная площадка, кинозал, бильярдная, тренажёрный зал. Для детей есть детский городок. Также на территории работает просторное кафе и оздоровительный центр, где вас ждёт русская и финская бани, купель.

Вам предложат большое разнообразие номеров: небольшие одноместные, двухместные либо просторные трёхкомнатные для большой семьи или дружной компании. Важно, что турбаза работает в формате pet-friendly: можно заселяться вместе с домашними питомцами.

Осмотреть номера и забронировать понравившийся можно самостоятельно на сайте турбазы. На все вопросы вам ответят в круглосуточном режиме по телефонам 8 800 250 1302 или через WhatsApp по номеру 8 983 350 0193.

Турбаза «Белокуриха»

Адрес: Белокуриха, ул. Холмистая, 2

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