Участок дороги в центре Барнаула перекроют почти на месяц

Рабочие будут подключать тепловую сеть

11 августа 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Движение по проезду от улицы Шевченко до улицы Молодежной временно перекроют в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ограничение в районе дома № 7 будет действовать по всей ширине проезжей части с 14 августа по 10 октября.

Отмечается, что рабочие будут подключать тепловую сеть.

Водителей просят быть аккуратными и заранее выбирать пути маршрута.