Участок дороги в центре Барнаула перекроют почти на месяц
Рабочие будут подключать тепловую сеть
11 августа 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Движение по проезду от улицы Шевченко до улицы Молодежной временно перекроют в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Ограничение в районе дома № 7 будет действовать по всей ширине проезжей части с 14 августа по 10 октября.
Отмечается, что рабочие будут подключать тепловую сеть.
Водителей просят быть аккуратными и заранее выбирать пути маршрута.
20:50:39 11-08-2023
Не понятно. Где находится этот участок оживлённой улицы?