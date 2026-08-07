Участок улицы Советской перекроют в Бийске 7 августа
Причиной временного закрытия дороги станут работы по восстановлению покрытия проезжей части
07 августа 2026, 07:48, ИА Амител
Автомобилистов Бийска предупредили о временном изменении схемы движения в центре города. В четверг, 7 августа, часть улицы Советской станет недоступна для проезда из-за ремонта дорожного покрытия, сообщили в городской администрации.
Ограничения начнут действовать в 08:00 и сохранятся до 20:00. В течение этих 12 часов сквозной проезд перекроют на отрезке улицы Советской между переулком Коммунарским и проспектом Сергея Кирова.
Причиной временного закрытия дороги станут работы по восстановлению покрытия проезжей части.
В мэрии попросили водителей заранее выбирать альтернативные пути и учитывать перекрытие при поездках по городу.
«Учитывайте данную информацию при планировании маршрута», — обратились к бийчанам в администрации.
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