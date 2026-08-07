Участок улицы Советской перекроют в Бийске 7 августа

Причиной временного закрытия дороги станут работы по восстановлению покрытия проезжей части

07 августа 2026, 07:48, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

Автомобилистов Бийска предупредили о временном изменении схемы движения в центре города. В четверг, 7 августа, часть улицы Советской станет недоступна для проезда из-за ремонта дорожного покрытия, сообщили в городской администрации.

Ограничения начнут действовать в 08:00 и сохранятся до 20:00. В течение этих 12 часов сквозной проезд перекроют на отрезке улицы Советской между переулком Коммунарским и проспектом Сергея Кирова.

Причиной временного закрытия дороги станут работы по восстановлению покрытия проезжей части.

В мэрии попросили водителей заранее выбирать альтернативные пути и учитывать перекрытие при поездках по городу.