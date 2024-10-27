Ученые рассказали, как люди научились целоваться

Изначально у этого могло быть практическое применение

27 октября 2024, 08:35, ИА Амител

Поцелуй / Фото: pxhere.com/ru/photo/99251

В статье, опубликованной в Daily Mail, рассматривается теория появления поцелуев, предложенная британским исследователем.

Адриано Ламейра, эволюционный психолог из Уорикского университета, выдвинул предположение о том, как появились поцелуи. По его мнению, они возникли у наших предков как способ избавления от паразитов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Evolutionary Anthropology.

Профессор считает, что движение губами вперед, похожее на поцелуй, использовалось нашими предками для гигиенического ухода друг за другом. По мнению ученого, примерно семь миллионов лет назад, когда наши предки перешли к жизни на суше, необходимость в таком уходе возросла.

Со временем этот процесс сократился до короткого контакта, который мы называем поцелуем. Хотя причина, по которой поцелуи стали ассоциироваться с сексуальным влечением, остается предметом дискуссии, профессор отмечает, что этот ритуал стал символом доверия и социальных связей.