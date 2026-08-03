Ухоженный Lexus после детейлинга продают в Горном Алтае за 3,7 млн рублей
Перед продажей автомобиль прошел техническое обслуживание
03 августа 2026, 12:05, ИА Амител
В Горно-Алтайске выставили на продажу кроссовер Lexus RX200t 2015 года выпуска. Автомобиль в комплектации F Sport с элементами оснащения уровня Executive оценили в 3,7 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Drom.
Под капотом автомобиля установлен двигатель мощностью 238 лошадиных сил. Салон — с черным потолком. В оснащение входят система "старт-стоп", электропривод крышки багажника, двухзонный климат-контроль, цветной дисплей и комплекс систем безопасности.
Как отмечает продавец, перед продажей автомобиль прошел техническое обслуживание. Кроме того, владелец выполнил детейлинг с нанесением керамического покрытия, установил новые спортивные колесные диски и сигнализацию с функцией автозапуска.
12:27:19 03-08-2026
Ну да в принципе с таким бензином, что там сейчас продают, лучше конечно от такого двигателя отказаться. Единственное не понимаю эту тягу к тому чтобы намазать, что-то на кузов автомобиля. Всё производители подобных средств пишут на упаковке, что имеет смысл наносить только на новое ЛКП. А как его потом убрать с кузова вообще нет информации
12:45:15 03-08-2026
А без бензина поедет?
13:53:33 03-08-2026
полный привод, атмосферник, коробка, налог 15 тр и цвет красивый.
классная машина.
15:07:26 03-08-2026
Трагати (13:53:33 03-08-2026) полный привод, атмосферник, коробка, налог 15 тр и цвет крас... Интересно как они с атмосферного двигателя 2.0 сняли 238 л/с?)))
15:50:12 03-08-2026
Гость (15:07:26 03-08-2026) Интересно как они с атмосферного двигателя 2.0 сняли 238 л/с...
действительно, 2х литровый мотор без турбины до 230 лс никак не разогнать
14:48:34 03-08-2026
Дром решили потеснить?