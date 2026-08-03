Ухоженный Lexus после детейлинга продают в Горном Алтае за 3,7 млн рублей

Перед продажей автомобиль прошел техническое обслуживание

03 августа 2026, 12:05, ИА Амител

Фото: drom.ru

В Горно-Алтайске выставили на продажу кроссовер Lexus RX200t 2015 года выпуска. Автомобиль в комплектации F Sport с элементами оснащения уровня Executive оценили в 3,7 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Drom.

Под капотом автомобиля установлен двигатель мощностью 238 лошадиных сил. Салон — с черным потолком. В оснащение входят система "старт-стоп", электропривод крышки багажника, двухзонный климат-контроль, цветной дисплей и комплекс систем безопасности.

Как отмечает продавец, перед продажей автомобиль прошел техническое обслуживание. Кроме того, владелец выполнил детейлинг с нанесением керамического покрытия, установил новые спортивные колесные диски и сигнализацию с функцией автозапуска.