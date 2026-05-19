Умер Том Кэйн — голос магистра Йоды из "Звездных войн"

Актер скончался на 65-м году жизни после осложнений от инсульта, перенесенного пять лет назад

19 мая 2026, 09:33, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Том Кэйн, американский актер, подаривший свой голос легендарному магистру Йоде из саги "Звездные войны", ушел из жизни на 65-м году. Как сообщил его представитель Зак Макгиннис изданию TMZ, Кэйн умер в понедельник в больнице Канзас-Сити в окружении родных.

Причиной смерти стали осложнения после инсульта, который актер перенес еще в 2020 году. Последние пять лет он боролся с последствиями тяжелой болезни.

Голос Тома Кэйна звучал не только в фильмах "Звездные войны", но и более чем в сотне других кинокартин, а также на аттракционах Диснейленда в США, Японии и Франции. Он озвучивал и других персонажей вселенной Lucasfilm. Поклонники саги скорбят об утрате легендарного голоса.