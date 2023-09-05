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Упавшую во время выступления в Барнауле цирковую акробатку перевели из реанимации

Девушку лечат в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи

05 сентября 2023, 15:25, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Упавшую во время выступления в Барнауле цирковую гимнастку Марию Сметанову перевели из реанимации.

Как пишет Mash Siberia, состояние девушки стабилизировалось, и дальше ее будут лечить в отделении тяжелой сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Прокуратура тем временем проводит проверку.

Напомним, инцидент случился вечером 31 августа во время представления в цирке "Крокус" около гипермаркета "Лента".

После падения Мария попала в реанимацию и поначалу находилась в стабильном тяжелом состоянии, но была в сознании и самостоятельно дышала.

Барнаул Происшествия Хорошие новости

Комментарии 1

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Гость

10:34:11 06-09-2023

Жалко девчонку!

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