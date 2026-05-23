В Алейске мужчина, женщина и 17-летняя девушка избили знакомого, бросив его на улице
Всем фигурантам назначили реальные сроки лишения свободы
23 мая 2026, 11:06, ИА Амител
В Алейске суд вынес приговор троим местным жителям по делу о жестоком групповом избиении мужчины, которое закончилось его смертью. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю.
На скамье подсудимых оказались 34-летний ранее судимый мужчина, 48-летняя женщина и 17-летняя девушка. Всем фигурантам назначили реальные сроки лишения свободы.
Как установили следствие и суд, трагедия произошла в октябре 2024 года в одном из частных домов Алейска во время застолья с распитием алкоголя. Конфликт начался после ссоры между хозяином дома и одной из женщин, которую мужчина толкнул во время выяснения отношений.
После этого один из гостей вступился за женщину и начал избивать хозяина дома. Позже к расправе присоединились супруга потерпевшего и их несовершеннолетняя знакомая. По данным следствия, мужчину били руками, ногами, а также металлическим чайником и кочергой.
Потерпевший получил тяжелые травмы головы и грудной клетки. После избиения его вынесли на улицу, где на следующее утро он скончался неподалеку от дома.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что один из фигурантов ранее причинил другому мужчине вред здоровью средней тяжести, а также совершил кражу набора инструментов.
Суд признал обвиняемых виновными по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц с применением предметов в качестве оружия, повлекшее смерть потерпевшего. В зависимости от роли каждому также вменялись статьи о причинении вреда здоровью средней тяжести и краже.
Главному фигуранту назначили девять лет колонии строгого режима. Супруга погибшего получила семь лет колонии общего режима. Несовершеннолетнюю участницу преступления приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии.
15:43:38 23-05-2026
Настоящий интеллектуал пьёт один, в будни, много, и и презирает быдло выпивающее в компании, в праздник рюмочку.
18:14:18 23-05-2026
Вежливый Человек (15:43:38 23-05-2026) Настоящий интеллектуал пьёт один, в будни, много, и и презир... Накатил уже? Там ни про праздник, ни про рюмочку не было, да и про тебя то же не было)
23:06:23 23-05-2026
гость (18:14:18 23-05-2026) Накатил уже? Там ни про праздник, ни про рюмочку не было, да... Кодированные люди очень ранимы, как новообращенные верующие.
Просто не пей - для этого не надо совершать насилие над собой, оглянись вокруг, созерцай красоту мира, не лезь к людяи!
16:49:35 23-05-2026
а надо как? побить и отвезти в больницу?