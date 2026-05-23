В Алейске мужчина, женщина и 17-летняя девушка избили знакомого, бросив его на улице

Всем фигурантам назначили реальные сроки лишения свободы

23 мая 2026, 11:06, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алейске суд вынес приговор троим местным жителям по делу о жестоком групповом избиении мужчины, которое закончилось его смертью. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

На скамье подсудимых оказались 34-летний ранее судимый мужчина, 48-летняя женщина и 17-летняя девушка. Всем фигурантам назначили реальные сроки лишения свободы.

Как установили следствие и суд, трагедия произошла в октябре 2024 года в одном из частных домов Алейска во время застолья с распитием алкоголя. Конфликт начался после ссоры между хозяином дома и одной из женщин, которую мужчина толкнул во время выяснения отношений.

После этого один из гостей вступился за женщину и начал избивать хозяина дома. Позже к расправе присоединились супруга потерпевшего и их несовершеннолетняя знакомая. По данным следствия, мужчину били руками, ногами, а также металлическим чайником и кочергой.

Потерпевший получил тяжелые травмы головы и грудной клетки. После избиения его вынесли на улицу, где на следующее утро он скончался неподалеку от дома.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что один из фигурантов ранее причинил другому мужчине вред здоровью средней тяжести, а также совершил кражу набора инструментов.

Суд признал обвиняемых виновными по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц с применением предметов в качестве оружия, повлекшее смерть потерпевшего. В зависимости от роли каждому также вменялись статьи о причинении вреда здоровью средней тяжести и краже.

Главному фигуранту назначили девять лет колонии строгого режима. Супруга погибшего получила семь лет колонии общего режима. Несовершеннолетнюю участницу преступления приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии.