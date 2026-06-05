В Алтайском крае ученица попыталась похитить деньги у преподавателя
Смартфон учителя был разблокирован и имел доступ к банковскому приложению
05 июня 2026, 13:48, ИА Амител
В Троицком районе перед судом предстанет 16-летняя школьница, обвиняемая в попытке похитить деньги с банковского счета педагога. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, в апреле 2026 года девушка находилась в школе и зашла в один из кабинетов, где обнаружила оставленный без присмотра мобильный телефон учителя. Устройство было разблокировано и имело доступ к банковскому приложению.
Следователи считают, что школьница воспользовалась ситуацией и оплатила услуги мобильной связи на два принадлежащих ей номера телефона. После этого она попыталась совершить еще одну операцию по переводу денежных средств, однако банк распознал ее как подозрительную и заблокировал.
Девушке предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ — покушение на кражу денежных средств с банковского счета.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, следователи внесли представление в органы системы профилактики с требованием принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
21:56:32 05-06-2026
у нас в частной школе некоторые дети ОЧЕНЬ богатых родителей почему-то воруют, лазят по карманам и тащат всё, что плохо лежит!! странный феномен. у ребенка телефон за 200 000 и сумка за 160 000 (диор или виттон) а он тырит у одноклассницы из кармана платок или заколку
11:58:42 06-06-2026
Гость (21:56:32 05-06-2026) у нас в частной школе некоторые дети ОЧЕНЬ богатых родителей... жадность главный порок богатеньких упырей а уж разбалованных детей и подавно.
это для нас телефон за 200 к и сумка за 150к очень дорого, кому-то 2-3 зарплаты нужно отдать, кому-то полгода и более копить а для золотых деток это просто мусор безделушка, такие ничего сами не добившиеся ничего не умеют.
Поцарапали экран на телефоне за 200к они не понесут в мастерскую заменить матрицу, а наоборот будут клянчить денюшки на новенький айфон.