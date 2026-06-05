В Алтайском крае ученица попыталась похитить деньги у преподавателя

Смартфон учителя был разблокирован и имел доступ к банковскому приложению

05 июня 2026, 13:48, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Троицком районе перед судом предстанет 16-летняя школьница, обвиняемая в попытке похитить деньги с банковского счета педагога. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в апреле 2026 года девушка находилась в школе и зашла в один из кабинетов, где обнаружила оставленный без присмотра мобильный телефон учителя. Устройство было разблокировано и имело доступ к банковскому приложению.

Следователи считают, что школьница воспользовалась ситуацией и оплатила услуги мобильной связи на два принадлежащих ей номера телефона. После этого она попыталась совершить еще одну операцию по переводу денежных средств, однако банк распознал ее как подозрительную и заблокировал.

Девушке предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ — покушение на кражу денежных средств с банковского счета.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, следователи внесли представление в органы системы профилактики с требованием принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.