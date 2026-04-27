Депутат Госдумы предложил штрафовать родителей за хамство детей в отношении учителей

Российские школьники начали публиковать видео с оскорблениями учителей, используя аудиодорожку из сериала "Очень странные дела"

27 апреля 2026, 17:33, ИА Амител

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН заявил, что в случаях оскорбительного и хамского поведения школьников по отношению к учителям ответственность должны нести родители — именно они виноваты в недостаточном воспитании ребенка. По мнению депутата, за это следует налагать штрафы: такая возможность предусмотрена КоАП РФ.

Смолин подчеркнул, что не всегда проблему удается решить с помощью правил и юридических стандартов — важно применять нестандартные педагогические меры и назначать наказание, пропорциональное проступку.

«В данном случае это не какие‑то мелкие прегрешения. Увидев, что парень, молодой хам, отделался легким испугом, могут появиться желающие продолжить, это недопустимо», — отметил парламентарий.

Комментируя инцидент в Архангельской области, когда школьник из‑за полученной двойки создал в соцсетях фейковую страницу с фотографиями учителя и выставил ее в роли эскортницы, Смолин счел итоговое наказание слишком мягким. Тогда дело ограничилось беседой юноши в комиссии по делам несовершеннолетних, а педагог в результате уволилась.

Депутат считает, что в такой ситуации следовало оштрафовать родителей за ненадлежащее воспитание, а ученику необходимо было четко дать понять: при повторении подобного его исключат из школы и переведут в закрытое учебное заведение.

«Это не шутки, это тягчайшее оскорбление, которое должно наказываться соответствующим образом», — подчеркнул он.

Ранее в TikTok распространился провокационный тренд: российские школьники начали публиковать видео с оскорблениями учителей, используя аудиодорожку из сериала "Очень странные дела". Из‑за таких роликов некоторые педагоги лишились работы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что за распространением подобных видео могут стоять украинские спецслужбы. При этом на Украине тоже отмечают этот тренд и называют его "российским".