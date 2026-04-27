Депутат Госдумы предложил штрафовать родителей за хамство детей в отношении учителей
Российские школьники начали публиковать видео с оскорблениями учителей, используя аудиодорожку из сериала "Очень странные дела"
27 апреля 2026, 17:33, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН заявил, что в случаях оскорбительного и хамского поведения школьников по отношению к учителям ответственность должны нести родители — именно они виноваты в недостаточном воспитании ребенка. По мнению депутата, за это следует налагать штрафы: такая возможность предусмотрена КоАП РФ.
Смолин подчеркнул, что не всегда проблему удается решить с помощью правил и юридических стандартов — важно применять нестандартные педагогические меры и назначать наказание, пропорциональное проступку.
«В данном случае это не какие‑то мелкие прегрешения. Увидев, что парень, молодой хам, отделался легким испугом, могут появиться желающие продолжить, это недопустимо», — отметил парламентарий.
Комментируя инцидент в Архангельской области, когда школьник из‑за полученной двойки создал в соцсетях фейковую страницу с фотографиями учителя и выставил ее в роли эскортницы, Смолин счел итоговое наказание слишком мягким. Тогда дело ограничилось беседой юноши в комиссии по делам несовершеннолетних, а педагог в результате уволилась.
Депутат считает, что в такой ситуации следовало оштрафовать родителей за ненадлежащее воспитание, а ученику необходимо было четко дать понять: при повторении подобного его исключат из школы и переведут в закрытое учебное заведение.
«Это не шутки, это тягчайшее оскорбление, которое должно наказываться соответствующим образом», — подчеркнул он.
Ранее в TikTok распространился провокационный тренд: российские школьники начали публиковать видео с оскорблениями учителей, используя аудиодорожку из сериала "Очень странные дела". Из‑за таких роликов некоторые педагоги лишились работы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что за распространением подобных видео могут стоять украинские спецслужбы. При этом на Украине тоже отмечают этот тренд и называют его "российским".
18:07:55 27-04-2026
А в обратную сторону что?
19:39:06 27-04-2026
Гость (18:07:55 27-04-2026) А в обратную сторону что?...
Так учитель - взрослый, заплатить штраф за оскорбление может самостоятельно
20:33:28 27-04-2026
Гость (18:07:55 27-04-2026) А в обратную сторону что?...
Яжмамко выползло. Корзиночку, который 2+2 не смог сложить, тупицей назвали!
07:35:36 28-04-2026
Гость (20:33:28 27-04-2026) Яжмамко выползло. Корзиночку, который 2+2 не смог сложит... Как ты пришло к выводу, что это так?
08:10:17 28-04-2026
Гость (20:33:28 27-04-2026) Яжмамко выползло. Корзиночку, который 2+2 не смог сложит...
Угомонись, болезный.
Или ты сам работаешь трудовиком в школе? Так следи за языком. На днях учительницу из Одинцово уволили через суд после того, как она называла детей «дебилоидами», «дураками», «заразами» и «недоделанными» (с)
19:34:46 27-04-2026
Ну так-то логично - если невозможно за злостное хамство дитятко оштрафовать по причине его недееспособности, то отвечать за гнусности должен его родитель. Но.. вот у меня соседка надо мной, разведенка. Нигде не работает, живет на подсосе у родителей и за счет пособий (и, видимо, алиментов). Каждый день начинается с ее воплей и матов, ими же сопровождается и заканчивается - ребенка она так воспитывает, результат вполне предсказуем. И как ты, враг народа, ее оштрафуешь, она жеж несчастная мать без дохода?
20:02:22 27-04-2026
А хамское отношениевсяких "бюджетников" к народонаселению никак наказываться не будет?
20:10:54 27-04-2026
Отчислять из школы надо, штраф это ерунда, да и что смогут сделать родители, такое поведение это уже результат воспитания.
22:11:14 27-04-2026
"Вячеслав Володин предположил, что за распространением подобных видео могут стоять украинские спецслужбы". Проще стрелки перевести, чем признатся в некомпетентности. При Володине мы погрузились в хаос. Я с женой по Бийским улицам, паркам не могу прогулятся спокойно, где молодняк там маты, они не матерятся, просто матом разговаривают. Чтобы дома не слышать маты с детсокой площадки перестал открывать окна, поставил бризер для проветривания. Знакомая мама 10 летней девочки жалуется, что в классе матерятся. Спецлужбы Украины виноваты?
07:58:54 28-04-2026
Гость (22:11:14 27-04-2026) "Вячеслав Володин предположил, что за распространением подоб... Обама и "англичанка"
08:11:18 28-04-2026
Гость (22:11:14 27-04-2026) "Вячеслав Володин предположил, что за распространением подоб...
Это типа Володин учит детей материться или все таки они этого дома набираются?
13:52:16 28-04-2026
Гость (08:11:18 28-04-2026) Это типа Володин учит детей материться или все таки они ... Общее состояние общества, где ребенок имеет много прав и никаких обязанностей. Где любого взрослого может безосновательно обвинить в насилии и укатать у тюрьму за простое замечание, не считая матов в твою сторону. Можно много продолжать...
И кто же это общество строил последние 25 лет? Неужто Обама?
10:34:23 28-04-2026
А может просто воспитанием заниматься в школе и ценность учителя подымать, или у нас теперь все только штрафами "лечится" и так уже обложили совсехсторон