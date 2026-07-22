В Алтайском крае установят еще 15 умных светофоров для снижения аварийности

В регионе продолжают внедрять интеллектуальные транспортные системы

22 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Новый светофор установили на площади Баварина / Фото: amic.ru / Саша Соколов

15 новых умных светофоров появится на дорогах Алтайского края в 2026 году. Об этом 21 июля на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления дорожного хозяйства Виктор Букатов.

Эксперт подчеркнул, что одним из ключевых направлений повышения безопасности движения на дорогах края является внедрение интеллектуальных транспортных систем. С 2021 года в регионе модернизировали 65 светофорных объектов, а в 2026 году обновят еще 15. Речь идет о внедрении автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Система в режиме реального времени собирает данные о транспортных потоках и помогает настраивать работу светофоров. Это повышает пропускную способность дорог и безопасность дорожного движения», — пояснил Букатов.

Еще одной мерой повышения безопасности стала так называемая бесконфликтная фаза работы светофоров. При таком режиме пешеходам разрешающий сигнал загорается примерно на десять секунд раньше, чем автомобилям, движущимся в том же направлении, отметил эксперт.

По словам Виктора Букатова, технология уже применяется на некоторых перекрестках и в дальнейшем ее планируют внедрять шире. Если же инженерные меры не позволяют снизить аварийность, собственникам дорог рекомендуют устанавливать комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Замминистра указал, что повышение безопасности дорожного движения в регионе строится сразу по нескольким направлениям: ремонт дорог, модернизация светофоров и совершенствование дорожной инфраструктуры.

В этом году в рамках национального проекта планируется привести в нормативное состояние почти 300 километров автомобильных дорог регионального и местного значения. А всего за счет средств дорожного фонда Алтайского края отремонтируют не менее 560 километров региональных дорог.

«Мы не разделяем эти меры, а применяем их в комплексе. Только сочетание ремонта дорог, модернизации светофоров и правильной организации движения автомобилей и пешеходов дает реальный результат», — подчеркнул Виктор Букатов.Кроме того, в регионе продолжают устанавливать уличное освещение, новые тротуары, барьерные ограждения, наносить дорожную разметку, а также обустраивать искусственные дорожные неровности и шумовые полосы для снижения скорости транспорта.