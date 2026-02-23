В 2026 году в Барнауле запланировали установку трех новых светофоров

Обновление коснется устройств на ключевых перекрестках центральной части города

23 февраля 2026, 14:32, ИА Амител

Новый светофор установили на площади Баварина / Фото: amic.ru / Саша Соколов

В 2026 году в Барнауле планируется установка трех новых светофорных объектов и модернизация еще пяти действующих. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

По его словам, обновление коснется регулирующих устройств на ключевых перекрестках центральной части города — на проспектах Ленина, Комсомольском, Социалистическом и Калинина. Работы направлены на повышение пропускной способности и безопасности движения.

Кроме того, в рамках мероприятий по организации дорожного движения в городе нанесут около 60 тысяч квадратных метров разметки. При этом примерно 70% объема выполнят из износостойкого термопластика.

«Предусмотрено устройство и переустройство 2200 квадратных метров искусственных неровностей», — сообщили в мэрии.

Также в 2026 году продолжится расширение сети наружного освещения. Работы запланированы на улицах Понтонный Мост, Лазурная, Просторная, Островского, Шумакова, а также в микрорайонах Казенная Заимка и Гоньба.