В 2026 году в Барнауле запланировали установку трех новых светофоров
Обновление коснется устройств на ключевых перекрестках центральной части города
23 февраля 2026, 14:32, ИА Амител
В 2026 году в Барнауле планируется установка трех новых светофорных объектов и модернизация еще пяти действующих. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
По его словам, обновление коснется регулирующих устройств на ключевых перекрестках центральной части города — на проспектах Ленина, Комсомольском, Социалистическом и Калинина. Работы направлены на повышение пропускной способности и безопасности движения.
Кроме того, в рамках мероприятий по организации дорожного движения в городе нанесут около 60 тысяч квадратных метров разметки. При этом примерно 70% объема выполнят из износостойкого термопластика.
«Предусмотрено устройство и переустройство 2200 квадратных метров искусственных неровностей», — сообщили в мэрии.
Также в 2026 году продолжится расширение сети наружного освещения. Работы запланированы на улицах Понтонный Мост, Лазурная, Просторная, Островского, Шумакова, а также в микрорайонах Казенная Заимка и Гоньба.
15:48:27 23-02-2026
Кода установят на Шукшина-Петрова?
17:06:24 23-02-2026
Гость (15:48:27 23-02-2026) Кода установят на Шукшина-Петрова?... На кой там светофор? Вполне нормально проезжается перекрёсток. И так весь город утыкан этими светофорами
18:36:52 23-02-2026
Давайте глобально поучимся у наших соседей из Новосибирска. Видели ли Вы, что они строят развязки и мега развязки всё сто светофоров, сами себя даже запутали, но трафик на скорости 100 км в час помогает им работать с большим потоком машин. А новый мост через Обь у них, пятый или шестой мост уже, это же шедевр, палки которые держат на тросах мост выше неба, столько бетона трудно представить. Давайте получимся, есть же деньги в городе, да Мэр? Есть же деньги в крае , да Губернатор? Только не говорите, что мы нищие. Я поверю, что мы нищие, если губернатор будет иметь одну трёхкомнатную квартиру и один автомобиль, без других активов.
22:44:17 23-02-2026
Гость (18:36:52 23-02-2026) Давайте глобально поучимся у наших соседей из Новосибирска. ... Вы бы знали как новый мост повлиял на дорожную ситуацию! Они просто не могли его вписать органично в дорожную сеть и всё стало ещё хуже!))) Сейчас не знаю, спрошу... но учиться этому не стоит...
19:44:18 23-02-2026
Куда столько много?
22:02:30 23-02-2026
За каждую искусственную неровность в Барнауле, горите, черти, в аду!!!
00:33:19 24-02-2026
Гоньба-микрорайон?!!! Ааа!!!
09:18:53 24-02-2026
Может сначала работу светофоров на Змеиногорском тракте попробовать настроить в утренний час пик - все светофоры начиная от кордона до Динамо работают в разноброс - первый зеленым загорается зато следующий тут же загорается красным и ехать получается некуда (особенно на тех 4х светофорах от Надежды до Горнолыжной), что создает жутчайшую пробку - 6 км едем 30-40 минут.
А также на повороте на 6ую Нагорную зеленый горит 80 секунд утром в час пик, а выходные ехали тут же фаза зеленого сигнала была 140 секунд - в чем прикол?
11:04:22 24-02-2026
Бельмесево (09:18:53 24-02-2026) Может сначала работу светофоров на Змеиногорском тракте ... Полностью согласна. При этом такая ситуация началась после новогодних выходных.
Ребенка отвожу в детский сад к 7.00-7.15 (с учетом раздеть, переодеть), на работу ехать Комсомольский/Советская. После открытия развязки и до Нового года, я спокойно успевала на работу к 8.00 и даже раньше, после нового года я постоянно опаздываю в лучшем случае на 10-15 минут.
11:20:19 24-02-2026
Бельмесево (09:18:53 24-02-2026) Может сначала работу светофоров на Змеиногорском тракте попр...фаза зеленого сигнала была 140 секунд - в чем прикол?... Прикол в том, что поперёк тоже хотят ехать, и в будний день их больше.
13:09:51 24-02-2026
Гость (11:20:19 24-02-2026) Прикол в том, что поперёк тоже хотят ехать, и в будний день ... Едущих поперек (выезжающих с 6 Нагорной) 5 машин и для них фаза зеленого 40!!! секунд!!
и 80 секунд едущим по вдоль 2000 машинам..
Это продуманная организация работы светофоров?