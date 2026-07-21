В Алтайском крае в конце июля стартует прием заявлений на добычу дичи на сезон 2026–2027

Оформить заявление можно в электронном виде через портал "Госуслуги"

21 июля 2026, 16:03, ИА Амител

Мужчина с оружием / Оружие / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 27 июля Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края начнет принимать заявления на выдачу разрешений на добычу дичи в летне-осенне-зимний сезон охоты 2026–2027 годов.

Как сообщили на официальном сайте Алтайского края, охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь в общедоступных охотничьих угодьях региона будет разрешена с 29 августа по 30 ноября 2026 года.

Сезон охоты на боровую дичь продлится до 31 декабря 2026 года.

Подать заявление на получение разрешения можно лично в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края по адресу: Барнаул, улица Чкалова, 230, кабинет 105. Прием ведется с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — до 16:00. Перерыв на обед — с 13:00 до 13:48.

Кроме того, оформить заявление можно в электронном виде через портал "Госуслуги".