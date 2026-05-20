В Алтайском крае задержали подростков за диверсию на железной дороге
На данный момент подозреваемые находятся в следственном изоляторе
20 мая 2026, 19:08, ИА Амител
В Алтайском крае силовики задержали двоих подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа возле железнодорожной станции Бийска. Молодых людей арестовали, в отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Об этом сообщили в Алтайском ЛУ МВД России.
По данным правоохранителей, вечером 16 мая подростки по заданию зарубежного куратора подожгли релейный шкаф рядом со станцией Бийск Западно-Сибирской железной дороги.
После сообщения о возгорании на место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали пожар. В полиции уточнили, что происшествие не повлияло на движение поездов. Подозреваемых задержали в течение суток сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю совместно с транспортной полицией.
Следствие установило, что в начале мая подростки начали переписку с неизвестным куратором в мессенджере Telegram. После выполнения тестового задания они получили инструкции по поджогу железнодорожного оборудования.
По данным силовиков, за совершение диверсии каждому из подростков обещали вознаграждение в размере 50 долларов США.
На основании собранных материалов следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ — покушение на совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. На данный момент подростки находятся в следственном изоляторе. Расследование продолжается.
19:19:24 20-05-2026
Всё зло от телеграмма!!!
08:45:40 21-05-2026
начали переписку с неизвестным куратором в мессенджере Telegram --- ну родители же поучаствовали?
09:36:20 21-05-2026
Гость (08:45:40 21-05-2026) начали переписку с неизвестным куратором в мессенджере Teleg... Каким образом поучаствовали? Если только воспитанием. Точнее, его отсутсвием.
09:04:47 21-05-2026
"По данным силовиков, за совершение диверсии каждому из подростков обещали вознаграждение в размере 50 долларов США"-----------Так мало, это какая то провокация?
10:48:14 21-05-2026
Гость (09:04:47 21-05-2026) "По данным силовиков, за совершение диверсии каждому из подр... Очень удобно за сравнительно небольшие деньги выявлять потенциальных вредителей и обезвреживать их раньше, чем им реально предложат 10000$ и повредить что-то более существенное. А так потихоньку выявляют и ловят, выявляют и ловят. Ведь никто никогда в ходе следствия почему-то не выходит на самих кураторов. Думайте.
09:34:25 21-05-2026
Иуды. Типичные Иуды. На 50 серебренников повелись.
За такое надо после отсидки лишать гражданства и высылать из страны без права въезда когда либо.
10:15:50 21-05-2026
Гость (09:34:25 21-05-2026) Иуды. Типичные Иуды. На 50 серебренников повелись. За та...
всю семейку под суд и показательно на всю страну. может тогда задумываться станут, а родители с детками беседы разъяснительные вести?
09:52:23 21-05-2026
"подростки начали переписку с неизвестным куратором в мессенджере Telegram" - врут как дышат. Телеграмм надёжно заблокирован средствами ТСПУ которыми заведует РКН. Никто не может переписываться в Телеграмме. Это технически невозможно. На этом надо строить процесс.