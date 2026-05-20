В Алтайском крае задержали подростков за диверсию на железной дороге

На данный момент подозреваемые находятся в следственном изоляторе

20 мая 2026, 19:08, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

В Алтайском крае силовики задержали двоих подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа возле железнодорожной станции Бийска. Молодых людей арестовали, в отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию. Об этом сообщили в Алтайском ЛУ МВД России.

По данным правоохранителей, вечером 16 мая подростки по заданию зарубежного куратора подожгли релейный шкаф рядом со станцией Бийск Западно-Сибирской железной дороги.

После сообщения о возгорании на место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали пожар. В полиции уточнили, что происшествие не повлияло на движение поездов. Подозреваемых задержали в течение суток сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю совместно с транспортной полицией.

Следствие установило, что в начале мая подростки начали переписку с неизвестным куратором в мессенджере Telegram. После выполнения тестового задания они получили инструкции по поджогу железнодорожного оборудования.

По данным силовиков, за совершение диверсии каждому из подростков обещали вознаграждение в размере 50 долларов США.

На основании собранных материалов следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ — покушение на совершение диверсии группой лиц по предварительному сговору.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. На данный момент подростки находятся в следственном изоляторе. Расследование продолжается.