Жителей Алтайского края все чаще пытаются завербовать в террористическую деятельность
Подобная деятельность неизбежно оставляет след и раскрывается правоохранительными органами
17 апреля 2026, 14:08, ИА Амител
В Алтайском крае фиксируют попытки вовлечения жителей в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, активность по вербовке усиливают структуры, действующие в интересах спецслужб недружественных государств, а также участники информационно-психологических операций. При этом силовики отмечают, что в регионе подобные угрозы выявляются и пресекаются в ходе оперативной работы.
В УФСБ подчеркивают, что подобная деятельность неизбежно оставляет след и раскрывается правоохранительными органами.
«Если вы или ваши знакомые стали объектами вербовки — сообщите в правоохранительные органы. Помогите предотвратить преступление», — обратились к жителям сотрудники ведомства.
Также в управлении напомнили об ответственности: за участие в диверсиях и терактах предусмотрены длительные сроки лишения свободы — от 10 до 20 лет, а в отдельных случаях наказание может достигать пожизненного заключения.
14:12:50 17-04-2026
А с какой целью они мешают нам пользоваться интернетом?
14:47:49 17-04-2026
А вербуют каким образом? По телефону звонят или может за границей происходит верьовка. Непонятно. Что то мало информации. Или эта инфа подается как прелюдия чтобы законодательно разрешить представителям силовых структур досматривать телефоны
18:09:17 17-04-2026
"Жителей Алтайского края все чаще пытаются завербовать в террористическую деятельность"--------- Почему не вербуют коренных жителей Швейцарии или Финляндии? "Вербовщики" завербовали и сами ждут с кинокамерой, когда объект вербовки придет на объект....