Жителей Алтайского края все чаще пытаются завербовать в террористическую деятельность

17 апреля 2026, 14:08, ИА Амител

В Алтайском крае фиксируют попытки вовлечения жителей в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, активность по вербовке усиливают структуры, действующие в интересах спецслужб недружественных государств, а также участники информационно-психологических операций. При этом силовики отмечают, что в регионе подобные угрозы выявляются и пресекаются в ходе оперативной работы.

В УФСБ подчеркивают, что подобная деятельность неизбежно оставляет след и раскрывается правоохранительными органами.

«Если вы или ваши знакомые стали объектами вербовки — сообщите в правоохранительные органы. Помогите предотвратить преступление», — обратились к жителям сотрудники ведомства.

Также в управлении напомнили об ответственности: за участие в диверсиях и терактах предусмотрены длительные сроки лишения свободы — от 10 до 20 лет, а в отдельных случаях наказание может достигать пожизненного заключения.