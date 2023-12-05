В Барнауле начали подготовку к реконструкции "тюремного" моста

Переправа через Барнаулку формально не была достроена в советские годы и с 2015 года признана аварийной

05 декабря 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула анонсировал общественные обсуждения межевания территории в микрорайоне Булыгино. Процедура необходима для определения конкретных границ участка для того, чтобы начать реконструкцию печально известного аварийного моста через Барнаулку между Ташкентским и Канатным проездом – он ведет к Свято-Никольскому источнику и к СИЗО № 1.

Документацию опубликовали на правовом портале администрации краевой столицы. С документами самих обсуждений желающие могут ознакомиться в комитете мэрии по земельным ресурсам и землеустройству (Короленко, 65) и в администрации Центрального района (улица Никитина, 60).

Сам мост находится неподалеку от объектов по адресам Ташкентский проезд, 19б, и Канатный проезд, 102а. Он фактически недостроен – формально его забросили в 1969 году и не ввели в эксплуатацию. В 2015 году обследование показало, что сооружение находится в аварийном состоянии. При этом еще до недавнего времени люди продолжали им пользоваться.

Напомним, что в конце июня 2022 года власти города сообщили, что мост все же реконструируют. Разработчиком проектно-сметной документации стала компания "Алтайиндорпроект", а соответствующую закупку оценили в 8 млн рублей. При этом сама реконструкция предполагает полный снос имеющегося объекта с возведением нового.