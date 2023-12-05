В Барнауле начали подготовку к реконструкции "тюремного" моста
Переправа через Барнаулку формально не была достроена в советские годы и с 2015 года признана аварийной
05 декабря 2023, 09:01, ИА Амител
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула анонсировал общественные обсуждения межевания территории в микрорайоне Булыгино. Процедура необходима для определения конкретных границ участка для того, чтобы начать реконструкцию печально известного аварийного моста через Барнаулку между Ташкентским и Канатным проездом – он ведет к Свято-Никольскому источнику и к СИЗО № 1.
Документацию опубликовали на правовом портале администрации краевой столицы. С документами самих обсуждений желающие могут ознакомиться в комитете мэрии по земельным ресурсам и землеустройству (Короленко, 65) и в администрации Центрального района (улица Никитина, 60).
Сам мост находится неподалеку от объектов по адресам Ташкентский проезд, 19б, и Канатный проезд, 102а. Он фактически недостроен – формально его забросили в 1969 году и не ввели в эксплуатацию. В 2015 году обследование показало, что сооружение находится в аварийном состоянии. При этом еще до недавнего времени люди продолжали им пользоваться.
Напомним, что в конце июня 2022 года власти города сообщили, что мост все же реконструируют. Разработчиком проектно-сметной документации стала компания "Алтайиндорпроект", а соответствующую закупку оценили в 8 млн рублей. При этом сама реконструкция предполагает полный снос имеющегося объекта с возведением нового.
09:06:58 05-12-2023
А дорогу ?
10:02:41 05-12-2023
А этот мост вообще зачем?
10:23:33 05-12-2023
Гость (10:02:41 05-12-2023) А этот мост вообще зачем?... это часть нормального, не крутого, спуска в с горы в районе "тюрьмы".
13:40:14 05-12-2023
Да? а вы там ездили? Это там то не крутой подьем??_))))