В Барнауле 40 женских команд сыграли в футбол на дне рождения "Лиги Мам"

Зарядку для участниц провели олимпийская чемпионка Наталья Воробьева и призер Олимпийских игр Екатерина Абрамова

25 мая 2026, 12:15, ИА Амител

Турнир "Лига мам" в Барнауле / Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле 23 мая отметили второй день рождения проекта "Лига Мам". Праздник прошел на стадионе СДЮШОР по футболу Алексея Смертина. Главным событием стал футбольный турнир, в котором приняли участие 40 женских команд из разных регионов Сибирского федерального округа. Перед началом матчей зарядку для участниц провели олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева и бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Екатерина Абрамова.

По итогам турнира сильнейших определили в двух дивизионах. В дивизионе А первое место заняла барнаульская команда "Самурай Авто". Вторыми стали "Мамы Динамо" из Барнаула, третье место занял "Штурм" из Новосибирской области. В дивизионе Б победила команда "Межелик" из села Шашикман Республики Алтай. Второе место занял новосибирский "Доступный футбол", третье — барнаульская команда "Темп-2".

Церемония награждения прошла в стиле "Народы Сибири". Также для участниц подготовили праздничную концертную программу.