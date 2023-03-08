В Барнауле держат на особом контроле ситуацию с подтоплениями

На улицах работает более 100 единиц специализированной техники

08 марта 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле на особом контроле остаётся работоспособность ливнеприёмных колодцев, особенно в местах возможных подтоплений из-за интенсивного таяния снега и дождя. Об этом сообщили в мэрии.

8 марта в дневную смену на линии работает больше 100 единиц зимней спецтехники. Дорожники сосредоточились на очистке второстепенных дорог и частного сектора.

"С помощью мини-погрузчиков ведутся работы по очистке тротуаров, где удаляются остатки снежного наста и мокрый снег. Более 120 дорожных рабочих заняты в работах по очистке подходов к пешеходным переходам, остановок и лестничных маршей", – добавили в городской администрации.

Напомним, в Барнауле 8 марта в результате потепления затопило улицы. Огромные лужи появились не только на дорогах, куда стекает растаявший снег на обочинах, но и на тротуарах.