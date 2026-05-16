НОВОСТИТранспорт

В Барнауле до двух ночи будут ходить трамваи и троллейбусы в "Ночь музеев"

Речь идет о двух маршрутах

16 мая 2026, 13:33, ИА Амител

Трамвай / Фото: amic.ru
Трамвай / Фото: amic.ru

В Барнауле продлят работу общественного транспорта до 02:00 ночи 17 мая в связи с проведением акции "Ночь музеев"сообщает мэрия.

Продлят работу:

  • троллейбусного маршрута № 7 (улица Взлетная — площадь Баварина);
  • трамвайного маршрута № 1 (Докучаево — улица Челюскинцев — площадь Свободы).

В связи с проведением акции в центре Барнаула перекроют движение на двух дорогах. Это затронет работу общественного транспорта: изменятся несколько маршрутов.

Напомним, "Ночь музеев — 2026" начнется в 17:00 и продлится до 02:00 ночи. Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия запланированы и что нельзя пропустить.

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Открывал акцию замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров
НОВОСТИКультура
Барнаул общественный транспорт ночь музеев
Читайте также в сюжете: "Ночь музеев" в Барнауле
       

Комментарии 6

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мимопроходил

16:17:14 14-05-2026

на 9 мая уже находили ага , а обещали много, так и пришлось пешком топать в итоге

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Гость

17:44:35 14-05-2026

трамвайного маршрута № 1 (Докучаево — улица Челюскинцев — площадь Свободы)./////
А что, трамвай №1 стал ходить по Челюскинцев7

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Гость

21:07:44 16-05-2026

Минусы, чиновничьи подхалимы ставят? А как на селикатный, южный, научный городок добираться?

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Вежливый человек

08:12:46 17-05-2026

Гость (21:07:44 16-05-2026) Минусы, чиновничьи подхалимы ставят? А как на селикатный, ... Селикатного не существует в природе.

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Гость

08:35:37 17-05-2026

Лучше бы в обычные дни до 24 часов сделали, как во всех нормальных городах.

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Элен без ребят

16:03:14 17-05-2026

Гость (08:35:37 17-05-2026) Лучше бы в обычные дни до 24 часов сделали, как во всех норм... хотя бы до 23

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