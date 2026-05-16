Речь идет о двух маршрутах

16 мая 2026, 13:33, ИА Амител

Трамвай / Фото: amic.ru

В Барнауле продлят работу общественного транспорта до 02:00 ночи 17 мая в связи с проведением акции "Ночь музеев", сообщает мэрия.

Продлят работу:

троллейбусного маршрута № 7 (улица Взлетная — площадь Баварина);

трамвайного маршрута № 1 (Докучаево — улица Челюскинцев — площадь Свободы).

В связи с проведением акции в центре Барнаула перекроют движение на двух дорогах. Это затронет работу общественного транспорта: изменятся несколько маршрутов.

Напомним, "Ночь музеев — 2026" начнется в 17:00 и продлится до 02:00 ночи. Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия запланированы и что нельзя пропустить.