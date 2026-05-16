В Барнауле до двух ночи будут ходить трамваи и троллейбусы в "Ночь музеев"
Речь идет о двух маршрутах
16 мая 2026, 13:33, ИА Амител
Трамвай / Фото: amic.ru
В Барнауле продлят работу общественного транспорта до 02:00 ночи 17 мая в связи с проведением акции "Ночь музеев", сообщает мэрия.
Продлят работу:
- троллейбусного маршрута № 7 (улица Взлетная — площадь Баварина);
- трамвайного маршрута № 1 (Докучаево — улица Челюскинцев — площадь Свободы).
В связи с проведением акции в центре Барнаула перекроют движение на двух дорогах. Это затронет работу общественного транспорта: изменятся несколько маршрутов.
Напомним, "Ночь музеев — 2026" начнется в 17:00 и продлится до 02:00 ночи. Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия запланированы и что нельзя пропустить.
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16:17:14 14-05-2026
на 9 мая уже находили ага , а обещали много, так и пришлось пешком топать в итоге
17:44:35 14-05-2026
трамвайного маршрута № 1 (Докучаево — улица Челюскинцев — площадь Свободы)./////
А что, трамвай №1 стал ходить по Челюскинцев7
21:07:44 16-05-2026
Минусы, чиновничьи подхалимы ставят? А как на селикатный, южный, научный городок добираться?
08:12:46 17-05-2026
Гость (21:07:44 16-05-2026) Минусы, чиновничьи подхалимы ставят? А как на селикатный, ... Селикатного не существует в природе.
08:35:37 17-05-2026
Лучше бы в обычные дни до 24 часов сделали, как во всех нормальных городах.
16:03:14 17-05-2026
Гость (08:35:37 17-05-2026) Лучше бы в обычные дни до 24 часов сделали, как во всех норм... хотя бы до 23