В Барнауле кто-то "закрыл" качели на замок

Жительница Барнаула поделилась фотографией, на которой запечатлены закрепленные замком качели.

По словам горожанки, такую находку она сделала накануне во дворе дома № 32 по улице Петра Сухова, когда прогуливалась с ребенком.

"Cын захотел покачаться на качелях, а они оказалась под замком. Это нормально? У этих качелей есть хозяин? Может быть, напишет сам собственник или же средь белого дня не качаются?" – приводит слова женщина телеграм-канал "Инцидент Барнаул".