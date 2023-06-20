В Барнауле кто-то "закрыл" качели на замок
Во дворе дома № 32 по улице Петра Сухова детям теперь не так весело
20 июня 2023, 15:29, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула поделилась фотографией, на которой запечатлены закрепленные замком качели.
По словам горожанки, такую находку она сделала накануне во дворе дома № 32 по улице Петра Сухова, когда прогуливалась с ребенком.
"Cын захотел покачаться на качелях, а они оказалась под замком. Это нормально? У этих качелей есть хозяин? Может быть, напишет сам собственник или же средь белого дня не качаются?" – приводит слова женщина телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
16:20:47 20-06-2023
Закрыла какая-нибудь школота, которая по ночам на этих качелях резвится
16:51:00 20-06-2023
Гость (16:20:47 20-06-2023) Закрыла какая-нибудь школота, которая по ночам на этих качел... или бабка, которую дети качающиеся бесят
17:41:48 20-06-2023
Рублей пятнадцать не найдётся? * Спросила дама во дворе * В её глазах восьмое марта * В руках цепочка от качель