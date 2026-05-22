В Барнауле на проспекте Энергетиков произошел пожар на газовой заправочной станции

Один работник станции получил ожоги

22 мая 2026, 21:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на проспекте Энергетиков вспыхнула газовая заправочная станция. На месте работали 46 пожарных на 14 единицах техники. Пожар локализован на площади около 16 "квадратов". Открытое горение ликвидировано, сообщает МЧС Алтайского края.

Один работник станции получил ожоги.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее четыре дома вспыхнули в барнаульском садоводстве. Два домика сгорели полностью, еще у двух повреждены крыши.