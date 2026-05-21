Взорвался газовый баллон. Четыре дома вспыхнули в барнаульском садоводстве

Из-за тяжелой обстановки ранг пожара был повышен

21 мая 2026, 15:46, ИА Амител

Фото: Дмитрий Ларкин, vk.ru/larkindms

Ранним утром 21 мая в садоводстве "Лесное" в Барнауле произошел крупный пожар, охвативший дачные домики и хозяйственные постройки. Из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на сосновый бор. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, огонь охватил четыре деревянных садовых домика и надворные постройки. Для бесперебойной подачи воды пожарные проложили две магистральные линии. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади около 300 квадратных метров и не допустить распространения огня на лесной массив.

На месте происшествия работали 33 огнеборца, в том числе три звена газодымозащитной службы, а также девять единиц техники. В МЧС отметили, что ситуацию осложнял усиливающийся боковой ветер. Из-за тяжелой обстановки ранг пожара был повышен.

Кадры с места происшествия опубликовал во "ВКонтакте" водитель 7-й пожарной части и блогер Дмитрий Ларкин. По его словам, во время тушения произошел взрыв газового баллона.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Два садовых домика сгорели полностью, еще у двух повреждены крыши.