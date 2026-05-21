Взорвался газовый баллон. Четыре дома вспыхнули в барнаульском садоводстве
Из-за тяжелой обстановки ранг пожара был повышен
21 мая 2026, 15:46, ИА Амител
Ранним утром 21 мая в садоводстве "Лесное" в Барнауле произошел крупный пожар, охвативший дачные домики и хозяйственные постройки. Из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на сосновый бор. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, огонь охватил четыре деревянных садовых домика и надворные постройки. Для бесперебойной подачи воды пожарные проложили две магистральные линии. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади около 300 квадратных метров и не допустить распространения огня на лесной массив.
На месте происшествия работали 33 огнеборца, в том числе три звена газодымозащитной службы, а также девять единиц техники. В МЧС отметили, что ситуацию осложнял усиливающийся боковой ветер. Из-за тяжелой обстановки ранг пожара был повышен.
Кадры с места происшествия опубликовал во "ВКонтакте" водитель 7-й пожарной части и блогер Дмитрий Ларкин. По его словам, во время тушения произошел взрыв газового баллона.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Два садовых домика сгорели полностью, еще у двух повреждены крыши.
15:49:27 21-05-2026
огнеборцам - уважение.
15:57:44 21-05-2026
Нужно запретить газовые баллоны в садоводствах, регулярно проводить рейды и штрафовать.
16:10:40 21-05-2026
Гость (15:57:44 21-05-2026) Нужно запретить газовые баллоны в садоводствах, регулярно пр... Надо просто соблюдать элементарные правила использования и хранение газовых баллонов, а рейды это дичь полная и бессмыслица.
16:19:49 21-05-2026
Гость (15:57:44 21-05-2026) Нужно запретить газовые баллоны в садоводствах, регулярно пр... Тогда будут готовить на электроплитках или дровах. А от замыканий ветхой проводки и костров погорит еще больше домов, чем от газовых плиток
16:34:39 21-05-2026
Гость (15:57:44 21-05-2026) Нужно запретить газовые баллоны в садоводствах, регулярно пр... "По его словам, во время тушения произошел взрыв газового баллона" - читаем внимательно
17:02:01 21-05-2026
Гость (15:57:44 21-05-2026) Нужно запретить газовые баллоны в садоводствах, регулярно пр...
Будет хорошее электричестно не будет балонов
15:57:51 21-05-2026
Слава русским пожарным!
19:20:57 21-05-2026
А где это садоводство?
07:50:21 22-05-2026
гость (19:20:57 21-05-2026) А где это садоводство? ... Недалеко от Барнаула.