В Барнауле водитель маршрутки требовал оплатить переводом и "никого не выпускал"

Пассажирке посоветовали занять наличку у кого-нибудь в автобусе

29 апреля 2026, 11:26, ИА Амител

В Барнауле водитель маршрутки № 47 требовал заплатить за проезд наличкой или переводом, поскольку у него якобы нет терминала, рассказала читательница amic.ru.

Девушка пояснила, что не успела снять наличку, хотела оплатить картой с помощью терминала. В этом ей отказали и предложили перевести деньги. Она не согласилась, после чего водитель, по ее словам, никого не выпускал из автобуса.

«Займите у кого-нибудь», — слышно на видео.

В итоге заплатила другая пассажирка. Девушка отметила, что ей очень жаль, что она не успела увидеть, кто за нее заплатил.

Напомним, еще 23 июля 2024 года сообщали, что на маршруте № 47 появились терминалы для оплаты проезда. В мэрии Барнаула указали, что требования о переводе денег на карту водителя за проезд незаконны и недопустимы.

«В соответствии с постановлением 2118, в случае отказа предоставить терминал, поездка осуществляется бесплатно», — подчеркнули в администрации города.А еще в 2022 году Управление ФНС России по Алтайскому краю признало незаконным предложение водителей маршруток перевести деньги на карту.

Кстати, вскоре маршрут № 47 может перейти на регулируемый тариф — этот вопрос планируется рассмотреть в течение 2026 года.