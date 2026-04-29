В Барнауле водитель маршрутки требовал оплатить переводом и "никого не выпускал"
Пассажирке посоветовали занять наличку у кого-нибудь в автобусе
29 апреля 2026, 11:26, ИА Амител
В Барнауле водитель маршрутки № 47 требовал заплатить за проезд наличкой или переводом, поскольку у него якобы нет терминала, рассказала читательница amic.ru.
Девушка пояснила, что не успела снять наличку, хотела оплатить картой с помощью терминала. В этом ей отказали и предложили перевести деньги. Она не согласилась, после чего водитель, по ее словам, никого не выпускал из автобуса.
«Займите у кого-нибудь», — слышно на видео.
В итоге заплатила другая пассажирка. Девушка отметила, что ей очень жаль, что она не успела увидеть, кто за нее заплатил.
Напомним, еще 23 июля 2024 года сообщали, что на маршруте № 47 появились терминалы для оплаты проезда. В мэрии Барнаула указали, что требования о переводе денег на карту водителя за проезд незаконны и недопустимы.
«В соответствии с постановлением 2118, в случае отказа предоставить терминал, поездка осуществляется бесплатно», — подчеркнули в администрации города.А еще в 2022 году Управление ФНС России по Алтайскому краю признало незаконным предложение водителей маршруток перевести деньги на карту.
Кстати, вскоре маршрут № 47 может перейти на регулируемый тариф — этот вопрос планируется рассмотреть в течение 2026 года.
11:31:43 29-04-2026
Что то каждый день тание новости!, а у нас в крае Прокуратура, Потребнадзор, Полиция ВООБЩЕ есть - или одна надежа - Боне писать!, она Вове расскажет ситуацию....
12:35:10 29-04-2026
Медведь-шатун (11:31:43 29-04-2026) Что то каждый день тание новости!, а у нас в крае Прокуратур... Ой, когда вы уже начнёте хоть маленько просвещаться, отличать частный маршрут от регулируемого и знать правила его работы, свои права надо знать, а не выдумывать.
12:42:54 29-04-2026
Гость (12:35:10 29-04-2026) Ой, когда вы уже начнёте хоть маленько просвещаться, отличат... зачем мне как КЛИЕНТУ знать какой это маршрут дяди васи или дяди феди. я готов платить за оказание услуги, а продавец услуги не хочет брать оплату, строит свои законы и удерживает незаконно клиентов.
Так же этот маршрут совершенно не соблюдает ПДД, катает оп тротуарам ипарковкам, объезжая пробки, да торопятся все, но , что же, если частный маршрут то и поведение и правила ПДД частные? В одной стране живем, в одном городе, под одним законом!
11:32:28 29-04-2026
Непонятно, что в такой ситуации делать. Предлагаю в автобусе на видных местах повесить кнопки с символами "лайк" и "дизлайк", при этом провода от кнопки "дизлайк" подвести к выключателю двигателя, тормозному устройству, включателю открытия двери и двум электродам высокого напряжения под кресло водителя, чтобы пассажир имел возможность выйти из транспорта в случае нарушения правил перевозки.
11:37:26 29-04-2026
А позвонить в полицию сразу ума не хватило - заложники
12:37:14 29-04-2026
Гость (11:37:26 29-04-2026) А позвонить в полицию сразу ума не хватило - заложники... Ну вот пусть хоть одна позвонит и там ей наконец-то обяснят где она может требовать терминал, а где не может.
14:53:11 29-04-2026
Гость (11:37:26 29-04-2026) А позвонить в полицию сразу ума не хватило - заложники... Вы пробовали звонить в полицию? Удачи!
11:47:47 29-04-2026
А должен быть терминал в маршрутках? Я вот в такси без денег не сажусь, да и в маршрутку или автобус. Это вам не в Москве.
12:11:20 29-04-2026
Гость (11:47:47 29-04-2026) А должен быть терминал в маршрутках? Я вот в такси без денег... "чукча не читатель , чукча писатель?" в тексте указан номер постановления 2118 (пункт 4.6
11:49:19 29-04-2026
беспредел. А у нас в магазине требуют расплачиваться наличкой.
11:54:01 29-04-2026
Боняяяяяя помогиииииии
11:56:26 29-04-2026
Я тоже был в такой ситуации и что удивительно пассажиры все были на стороне водителя и начали возмущаться, что это я их задерживаю. Потом эти же люди возмущаются повышением цен на проезд.
Комитет по транспорту таких случаев не видит, значит их и нет. Опять же короновирус может мешать контролировать или что-то ещё
12:14:57 29-04-2026
Гость (11:56:26 29-04-2026) Я тоже был в такой ситуации и что удивительно пассажиры все ... Следственному комитету пора зайти в эту богодельню под названием Комитет по дорожному хозяйству и транспорту г. Барнаула. В городе дороги и транспорт отсутствуют совсем, то что на маршрутах сложно транспортом назвать. Ведяшкин совсем не ведает что творится.
07:39:02 30-04-2026
Гость (11:56:26 29-04-2026) Я тоже был в такой ситуации и что удивительно пассажиры все ... Наверно мешают удлиненные выходные на Новый год.
12:11:53 29-04-2026
В мэрии Барнаула указали, что требования о переводе денег на карту водителя за проезд незаконны и недопустимы.
И что от болтовни мэрии изменилось? Мы без вас знаем, что водитель не прав. А когда вы порядок наведете, вы, владельцы наград и больших зарплат? Может плюшки полученные не позволяют отрабатывать зарплаты?
15:29:51 29-04-2026
гость (12:11:53 29-04-2026) В мэрии Барнаула указали, что требования о переводе денег на... Как только сами начнут ездить в этом транспорте,так сразу и наведут порядок
12:14:45 29-04-2026
Во прикол. Предположим водила самозанятый. В чем тогда нарушение?
12:46:12 29-04-2026
Гость (12:14:45 29-04-2026) Во прикол. Предположим водила самозанятый. В чем тогда нару... это его проблемы а не проблемы клиента. Выше указано постановление, на основании которого данный водятель,впрочем как и другие водятлы этого маршрута, нарушают закон. Кто и чем у них там самозанят, не должны волновать клиентов.
13:59:52 29-04-2026
Гость (12:14:45 29-04-2026) Во прикол. Предположим водила самозанятый. В чем тогда нару... Водитель пусть и самозанятый, но перевозчик обязан с ним заключить договор,провести инструктаж и т.д. ответственность на перевозчике. Или Вы наивно полагаете что водитель это сам придумал? У него "приказ" от перевозчика собирать наличку
12:38:48 29-04-2026
хахаха! когда новость увидел, даже не сомневался , что про 47 маршрут будет. И оказался прав.
Да, буквально на днях писал, что в 47 регулярно отказывают в терминале и требуют наличку, а мне в коментах кто то перечил, якобы это не так. вот вам наглядный пример!
13:15:26 29-04-2026
Ф вообще интересно водила захватил в заложники пассажиров- статья уголовная- а уголовное дело не заведено -расследования и торжественная посадка не происходит.
14:34:27 29-04-2026
ох, это вообще не проблема - имей в кармане и карту и наличку... И всем хорошо. Тупым выпускам ЭГЭ это не понять, к сожалению...
14:51:56 29-04-2026
У меня внучатая племянница 13-ти лет ехала в 47-м 2года назад. Оплачивала проезд мелочью. Водитель её провез от Европы (где ей нужно было выйти) до кольца Малахова, мелочь вообще бросил на пол и отматерил. Была подписана на канал происшествия 22, что там и описала на момент происшедшего, - там всем было пофиг.
07:44:00 30-04-2026
гость (14:51:56 29-04-2026) У меня внучатая племянница 13-ти лет ехала в 47-м 2года наза... Таких водятлов надо отлавливать и монетки по одной запихивать в задний монетоприемник, зачитывая при этом Постановление 2118 и правила перевозки пассажиров. Дойдет на раз, бесплатно будет рад возить и встречать пассажиров стоя.
15:54:16 29-04-2026
Что за приближенный перевозчик на 47м? Не удивлюсь если очередной дед депутат. Автобусы полное ...вно, водители борзые. Пора уже эту автобусно-депутатскую мафию пинком под зад.
16:47:56 29-04-2026
Гость (15:54:16 29-04-2026) Что за приближенный перевозчик на 47м? Не удивлюсь если очер... строительно-автобусно-депутатско-мэрскую мафию вы хотели сказать? Они везде, где можно руки погреть все одобряют, им интереснее ковш засыпать, его уже засыпают, там бабки. А про проезд в общественном транспорте, как и несчастной женщине с земельным участком на заливных лугах Бельмесево им плевать с высокой вышки. У них там своя жизнь.