НОВОСТИОбщество

Водитель автобуса в Барнауле обругал девушку из-за отказа пересесть в другую маршрутку

Жалоба на действия водителя уже направлена в компетентные органы

08 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Маршрутка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Маршрутка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на работу автобуса №58 после конфликта с водителем во время утреннего рейса. О произошедшем девушка рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, инцидент произошел утром 6 мая. Она села в автобус на остановке "Монолит" и до остановки "Солнечная Поляна" поездка проходила в обычном режиме — никаких неисправностей или признаков поломки пассажиры не заметили.

Однако на конечной остановке водитель, как утверждает автор публикации, потребовал, чтобы все пассажиры покинули салон и пересели в другой автобус того же маршрута. Причиной он якобы назвал путаницу с расписанием и интервалами движения.

Девушка отказалась пересаживаться в переполненный автобус и решила продолжить путь другим транспортом. После этого, по ее словам, водитель начал вести себя агрессивно — кричал, оскорблял пассажирку и требовал оплату проезда, несмотря на то что поездка фактически не была завершена.

«Это происходит уже не в первый раз: автобусы проезжают остановки, сходят с маршрута, меняют расписание как хотят, а пассажиры вынуждены это терпеть», — рассказала жительница Барнаула.

Она также подчеркнула, что подобное отношение перевозчиков особенно недопустимо по отношению к детям и пожилым людям. По словам автора поста, жалоба на действия водителя уже направлена в компетентные органы.

Напомним, также 29 апреля читательница amic.ru рассказала о конфликте из-за способа оплаты в автобусе № 47. Водитель потребовал рассчитаться за проезд переводом или наличными, несмотря на то, что терминал был. Не получив желаемого, он закрыл двери и не выпускал пассажиров из автобуса.

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИТранспорт

Барнаул общественный транспорт автобусы
       

Комментарии 22

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Гость

10:43:03 08-05-2026

от себя могу добавить про этот маршрут: интервалы движения странные, то три подряд идут каждые 2 минуты, то ждать приходиться по 20 минут. Ив них нет терминала, об отсутствии которого чуть ли не кричат в рупор. у нас же отчитались, что весь транспорт оборудован терминалами, а эти в грубой форме заявляют, что нет и отвалите мол от них.

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Гость

10:46:53 08-05-2026

Интересно выслушать Версию другой стороны.

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Гость

12:06:50 08-05-2026

Гость (10:46:53 08-05-2026) Интересно выслушать Версию другой стороны.... Точно.. а то не знаю в какую сторону диван вертеть!

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Гость

10:54:48 08-05-2026

Всегда интересно бывает, как и на чём у быдланов держится их борзота?

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Гость

11:32:03 08-05-2026

Гость (10:54:48 08-05-2026) Всегда интересно бывает, как и на чём у быдланов держится их... да.. а так то наверное милая девушка

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Гость

11:21:06 08-05-2026

Какая-то странная ситуация. Высаживаться то она, судя по содержанию статьи, не отказалась. Просто решила ехать далее либо на другом виде транспорта, либо по другому маршруту. В чем суть претензий со стороны водителя?

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Разоблачитель

11:28:52 08-05-2026

Гость (11:21:06 08-05-2026) Какая-то странная ситуация. Высаживаться то она, судя по сод... А почему эта скандалистка отказалась платить то? Ведь: "Она села в автобус на остановке "Монолит" и до остановки "Солнечная Поляна" поездка проходила в обычном режиме — никаких неисправностей или признаков поломки пассажиры не заметили.
Однако на конечной остановке водитель..." начал вести себя агрессивно — кричал, оскорблял пассажирку и требовал оплату проезда" А это ведь была конечная!

В чем не прав водила? Доехала ? Да. Плати!
Но:

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Гость

11:37:10 08-05-2026

Разоблачитель (11:28:52 08-05-2026) А почему эта скандалистка отказалась платить то? Ведь: "Она ... А это ведь была конечная!
У 58 конечных в обычном смысле нет - это кольцевой маршрут, они по кругу ездят.

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Гость

11:41:27 08-05-2026

Гость (11:37:10 08-05-2026) У 58 конечных в обычном смысле нет - это кольцевой маршр... Угу, и водила целый день кругами должен ездить. Ни пописать ни покурить. Раб галерный. У кольцевых маршрутов тоже есть конечная.

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Мимопроходящий

11:45:00 08-05-2026

Разоблачитель (11:28:52 08-05-2026) А почему эта скандалистка отказалась платить то? Ведь: "Она ... Так она не собиралась выходить на СП т.к. не доехала куда ей было нужно. Вот и отказалась платить. Что не так?

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Вежливый человек

12:20:44 08-05-2026

Мимопроходящий (11:45:00 08-05-2026) Так она не собиралась выходить на СП т.к. не доехала куда ей... Живот у водилы скрутило. Хотел отойти минут на 20, покакать и покурить

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Гость

11:29:35 08-05-2026

Гость (11:21:06 08-05-2026) Какая-то странная ситуация. Высаживаться то она, судя по сод...
тоже не понял, требуется пояснительная бригада

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Разоблачитель

11:32:35 08-05-2026

Гость (11:29:35 08-05-2026) тоже не понял, требуется пояснительная бригада... Она отказалась оплачивать проезд. Читай внимательно. На конечной остановке водитель потребовал оплатить проезд

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Разоблачитель

11:22:49 08-05-2026

Однако на конечной остановке водитель ... начал вести себя агрессивно — кричал, оскорблял пассажирку и требовал оплату проезда, несмотря на то что поездка фактически не была завершена.
Это как? Доехав до конечной пассажирка потребовала призовой заезд? ТП!

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Мимопроходящий

11:47:25 08-05-2026

Разоблачитель (11:22:49 08-05-2026) Однако на конечной остановке водитель ... начал вести себя а... У 58-го нет конечной, это кольцевой маршрут.

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Вежливый человек

12:22:22 08-05-2026

Мимопроходящий (11:47:25 08-05-2026) У 58-го нет конечной, это кольцевой маршрут.... Конечная все равно есть Водитель должен выйти покурить, размяться, сходить по нужде. Позвонить жене и детям.

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Гость

11:28:54 08-05-2026

"...на работу автобуса №58..."
В моём понимании автобус - это нормальный большой автобус (автобус большой вместимости), а вот эти маленькие 58, 27 и т.д - это что угодно, но не автобусы!

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Водитель

11:54:47 08-05-2026

У нас водители это конечно же не соблюдают. Но на каждой конечной водитель должен осмотреть салон на отсутствие посторонних предметов неисправностей кресел поручней. Выйти осмотреть машину. Колеса. Проверить не разбиты ли сигналы. Все пассажиры должны покинуть салон. На каждой конечной поездка считается завершенной. Это называется маршрут с пересадкой. Но лично я все равно прессанул бы газеллера. Они тоже хороши. С людьми работают а вести себя совсем не умеют. Надо специальные занятия с ними проводить.

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Гость

12:06:35 08-05-2026

Не пойму причину споров. Если водитель заранее сказал что едет до СП, то к нему какие вопросы? Если не сказал, то сам виноват.

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Гость

19:16:40 08-05-2026

И опять на арене цирка бедные ущемленные дэвушки! Что, совсем уже на вас внимания не обращают? Так хоть так к себе привлечь?

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Гость

21:18:47 08-05-2026

Чем закончилась история с убийством водителя автобуса 55 после дтп?

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гость

18:12:23 09-05-2026

Они на СП и отдыхают и ходят в туалет. А вот пассажирам некуда, если приспичит. Так что все в одной ситуации.

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