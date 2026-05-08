Водитель автобуса в Барнауле обругал девушку из-за отказа пересесть в другую маршрутку

Жалоба на действия водителя уже направлена в компетентные органы

08 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Маршрутка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на работу автобуса №58 после конфликта с водителем во время утреннего рейса. О произошедшем девушка рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, инцидент произошел утром 6 мая. Она села в автобус на остановке "Монолит" и до остановки "Солнечная Поляна" поездка проходила в обычном режиме — никаких неисправностей или признаков поломки пассажиры не заметили.

Однако на конечной остановке водитель, как утверждает автор публикации, потребовал, чтобы все пассажиры покинули салон и пересели в другой автобус того же маршрута. Причиной он якобы назвал путаницу с расписанием и интервалами движения.

Девушка отказалась пересаживаться в переполненный автобус и решила продолжить путь другим транспортом. После этого, по ее словам, водитель начал вести себя агрессивно — кричал, оскорблял пассажирку и требовал оплату проезда, несмотря на то что поездка фактически не была завершена.

«Это происходит уже не в первый раз: автобусы проезжают остановки, сходят с маршрута, меняют расписание как хотят, а пассажиры вынуждены это терпеть», — рассказала жительница Барнаула.

Она также подчеркнула, что подобное отношение перевозчиков особенно недопустимо по отношению к детям и пожилым людям. По словам автора поста, жалоба на действия водителя уже направлена в компетентные органы.

Напомним, также 29 апреля читательница amic.ru рассказала о конфликте из-за способа оплаты в автобусе № 47. Водитель потребовал рассчитаться за проезд переводом или наличными, несмотря на то, что терминал был. Не получив желаемого, он закрыл двери и не выпускал пассажиров из автобуса.