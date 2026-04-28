В Барнауле маршрут № 78 станет регулируемым
В мэрии отметили, что перевод маршрутов с нерегулируемого тарифа на регулируемый — один из приоритетных вопросов
28 апреля 2026, 10:41, ИА Амител
В Барнауле с 2 мая автобусный маршрут № 78 "Лемана Про" — Оптово-розничный рынок будет работать по регулируемому тарифу, сообщает мэрия.
«С предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, в том числе школьникам, студентам и детям из многодетных семей», — уточнили в администрации города.
Как отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, "перевод нерегулируемых маршрутов в регулируемые остается в числе ключевых приоритетов".
Ранее сообщалось, что маршрут № 47 может перейти на регулируемый тариф, этот вопрос планируется рассмотреть в течение 2026 года.
11:46:25 28-04-2026
Самый хороший маршрут, транспорт ходит каждые 10 минут, водители вежливые, сейчас все поменяется.
12:56:44 28-04-2026
Шикарный маршрут, и за речку прям с пл. Октября, и Леруа - очень удобно!
23:08:16 28-04-2026
Вежливый Человек (12:56:44 28-04-2026) Шикарный маршрут, и за речку прям с пл. Октября, и Леруа - о... И что там с Леруа можно увезти в маршрутке?