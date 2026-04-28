В Барнауле маршрут № 78 станет регулируемым

В мэрии отметили, что перевод маршрутов с нерегулируемого тарифа на регулируемый — один из приоритетных вопросов

28 апреля 2026, 10:41, ИА Амител

В Барнауле с 2 мая автобусный маршрут № 78 "Лемана Про" — Оптово-розничный рынок будет работать по регулируемому тарифу, сообщает мэрия.

«С предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, в том числе школьникам, студентам и детям из многодетных семей», — уточнили в администрации города.

Как отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, "перевод нерегулируемых маршрутов в регулируемые остается в числе ключевых приоритетов".

Ранее сообщалось, что маршрут № 47 может перейти на регулируемый тариф, этот вопрос планируется рассмотреть в течение 2026 года.